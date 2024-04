Traže se dobrovoljci: Za 60 dana dobit će 18.000 eura, evo što treba raditi

Podijeli :

Unsplash/Christian Dubovan

Kako javlja DLR, “Zemaljski astronauti” trebali bi simulirati dugo putovanje u bestežinskom stanju do drugog planeta ležeći u krevetu sa spuštenim uzglavljem 60 dana.

Istraživači žele istražiti kojim se metodama mogu izbjeći posljedice bestežinskog stanja od kojih astronauti strahuju, poput vrtoglavice i poremećaja koordinacije.

Prema onome što piše DLR, kreveti sudionika istraživanja bit će nagnuti za šest stupnjeva tako da su im glave niže od stopala. – S ovim nagibom, tekućine u tijelu se pomiču na gotovo isti način kao astronautima u svemiru, rekao je voditelj studije Edwin Mulder.

Posljedice takvog ležanja su povećanje pritiska u glavi, tjelesna neaktivnost uzrokuje pucanje mišića i kostiju, poremećen je osjećaj za ravnotežu i mijenja se kardiovaskularni sustav, piše Fenix magazin.

DLR piše kako su ovakva istraživanja u krevetu uobičajena od 1980-ih i do sada su pružile važne uvide u svemirska putovanja. Trenutačno je fokus istraživanja prvenstveno na dugoročnim misijama na Mars.

“Sudionici aktualne studije, koja bi trebala započeti u rujnu, dobit će naknadu od 18.000 eura za 60 dana u krevetu. Ali to nije lak novac”, naglasio je voditelj studije Mulder.

Ležanje neprekidno dva mjeseca je “pravi izazov”.

Prijaviti se mogu osobe u dobi od 24 do 55 godina koje su visoke od 1,53 do 1,90 metara i imaju indeks tjelesne mase (BMI) od 18 do 30. Morate biti zdravi, nepušač i dobro govoriti njemački.

