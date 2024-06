Trump i Biden izgubili kontrolu tijekom debate: Posvađali se oko toga tko bolje igra golf

Podijeli :

Američki predsjednik Joe Biden i njegov protukandidat na nadolazećim izborima Donald Trump sučelili su se u prvoj debati i bilo je vatreno.

Iako su se moderatori CNN-a trudili, obojica su s odmicanjem debate sve češće izbjegavali odgovaranje na pitanja i prije su koristili dostupno vrijeme da bi kritizirali jedan drugoga, ali i vrijeđali.

Moglo se čuti svega, a najčešće bi se međusobno prozivali za laganje. No, neke optužbe bile su teže od drugih. Primjerice, Trump je kazao da Biden uvozi ubojice preko granice i da je učinio SAD zemljom trećeg svijeta.

“Zbog toga bi ga trebalo osuditi. Sin mu je već osuđen zbog teškog kriminala. A meni se namješta, nisam ništa pogriješio, brinem za sve ljude ovdje, ponovno sam se kandidirao da bih spasio ovu zemlju”, rekao je Trump, a Biden je odmah odgovorio:

“Varao si trudnu ženu s porno zvijezdom. Imaš moral uličarke. Lažeš cijelo vrijeme.”

Govorili su jedan o drugome kao nesposobnima, a došli su i do pitanja fizičkog i mentalnog zdravlja.

“Odličnog sam zdravlja, svi liječnici su to potvrdili. Mislite da bih inače tako igrao golf? Prošao sam i kognitivne testove, liječnik je rekao da nikad nije vidio tako dobre rezultate. Ovaj (Biden, op.a.) me izaziva na golf meč, ali on ne može ni puknuti lopticu”, hvalio se Trump.

Biden se samo smijao.

“Ima 195 centimetara i oko 120 kilograma, to sve govori o njegovom zdravlju. A kakvog je kognitivnog stanja potvrđuje ovo što tu govori, besmislice i budalaštine. I možemo igrati golf, bolji sam od tebe.”

“Nisi, to je laž.”

“Molim te”, odgovorio je Biden Trumpu, ali nastavila se prepirka:

“Ne ponašaj se kao dijete.”

“Ti se ponašaš kao dijete”, Bidenove su riječi nakon kojih su ih moderatori prekinuli.

Trump se hvalio i da brine o klimi, da se rat u Ukrajini ne bi dogodio da je on bio na vlasti jer ga je Vladimir Putin poštovao i nije se usudio proturječiti mu. Bidena je optužio da uvozi migrante i da oni potom koriste socijalnu i zdravstvenu skrb “koja pripada Amerikancima”.

“Zelenski je najveći poduzetnik ikada, kad god dođe ovdje, ode sa sto milijardi iz zemlje.”

Biden mu nije ostajao dužan, nazvao ga je cmizdravcem koji ne zna gubiti.

“Ti se samo žališ i cmizdriš. Prvi put kad si izgubio, žalio si se sudovima diljem zemlje, a nijedan ti nije dao za pravo. Svejedno, nastavio si širiti laž o krađi iako nema dokaza za to. Ti ne možeš podnijeti poraz, nešto pukne u tebi.”

