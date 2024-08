USA Today: Trumpov intervju s Elonom Muskom bio je čista katastrofa

Podijeli :

REUTERS/Brian Snyder

Elon Musk, milijarder koji koketira s fašizmom i krajnjom desnicom, uspio je tijekom intervjua s Donaldom Trumpom postići da desni političari izgledaju poprilično glupo, piše USA Today.

Bivši američki predsjednik Donald Trump hvalio se planiranim intervjuom s Muskom na X-u koji je bio zakazan u utorak 2 sata po hrvatskom vremenu (20 sati u SAD-u). “Bit će to intervju stoljeća!”, napisao je Trump na X-u velikim slovima. No, nakon što se prijavilo nešto više od 100 tisuća korisnika došlo je do tehničkih problema zbog čega je intervju kasnio više od 40 minuta. Musk je za neugodni incident okrivio cybernapad.

“Zvuči kao lik iz crtića”

Trumpova kampanja je u problemima otkako je američka potpredsjednica Kamala Harris prošlog mjeseca postala glavna kandidatkinja demokrata na predstojećim predsjedničkim izborima. Njegovi djetinjasti napadi na nju ne djeluju, a rasistički komentari o njezinom porijeklu i rasi odbili su sve osim njegovih najvjernijih pristaša.

Musk intervjuirao Trumpa: “Vladimir Putin, Xi Jinping i Kim Jong Un su vrh”

Stoga je Trump odlučio porazgovarati s Muskom. Čak i da je sve prošlo kako treba, ovaj potez ne bi nešto posebno koristio kampanji jer je bio usmjeren na online publiku koja zapravo ne predstavlja šire biračko tijelo. No, intervju je bio čista katastrofa.

Kada je intervju napokon započeo, imao je 1.3 milijuna pratitelja, a bivši je predsjednik na trenutke zvučao kao da šuška pa su neki od slušatelja komentirali da zvuči kao lik iz crtića, dok su drugi sugerirali kako bi se moglo raditi o kompresiji zvuka.

Trump hvalio Putina, Kim Jong-una

Trump je brbljao o imigraciji, predsjedniku Joeu Bidenu i o svemu što mu je palo na pamet u tom trenutku. Također je zatezao, zastajkivao, odnosno loše izgovarao riječi, što je pak potaknulo zabrinutost o njegovom zdravlju i dobi. Musk je pak vodio intervju kao napušeni introvert.

Trump ponovno na X-u: Je li vam bolje sad nego kada sam ja bio predsjednik?

Navijao je za Trumpa, hvalio njegovu hrabrost tijekom pokušaja atentata te se slagao sa svime što je bivši predsjednik izrekao. Trump je ponovio da Rusija ne bi napala Ukrajinu da je on ostao na dužnosti predsjednika, hvalio je ruskog predsjednika Putina, kineskog predsjednika Xija Jinpinga i vođu Sjeverne Koreje Kima Jong Una; rekavši kako su oni – vrh.

Trump je pohvalio Muska i zbog načina na koji je ovaj otpustio radnike u svojim tvrtkama. “Ti si najbolji rezač. Mislim, vidi što si napravio. Uđeš, pitaš: ‘Želite dati otkaz?’ Oni krenu u štrajk – neću imenovati o kojoj se tvrtki radi – a onda ti kažeš: ‘U redu, svi ste vi bivši'”.

Trump trabunja?

Trumpov veliki problem je taj što je postao nepodnošljivo dosadan, navodi USA Today. Uporno trabunja o gradnji zida, napada nekakve marksiste, djetinjasto kritizira Harris. A ovaj intervju s izrazito bogatim čudakom koji se sviđa malom broju ljudi, a koji je pritom i kasnio, bio je prava katastrofa.

Musk je svojom nesposobnošću na društvenim mrežama i nezasluženim osjećajem vlastite važnosti već napravio da DeSantis izgleda kao budala. A sada je isto učinio Trumpu, prenosi Index.

