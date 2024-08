Ukrajinci slave napad na Rusiju, ali strah ih je Putinova odgovora: “Ne znamo što će učiniti”

Podijeli :

Kako ukrajinske snage napreduju dalje u Rusiju, Ukrajinci koji žive blizu granice promatraju sve to s pomiješanim osjećajima - pravde i straha od onoga što bi moglo uslijediti.

Ukrajinski napad osramotio Moskvu, Rusija evakuira još tisuće ljudi

“Ušli smo na njihov teritorij ne zato što smo htjeli, već zato što su oni došli u naš dom i oduzeli nam miran život. Sada se moraju nositi s tim. Nadam se da to neće biti uzaludno i da ćemo dobiti mir. Ali, strah me kako će na to odgovoriti Putin”, rekla je jedna Ukrajinka CNN-u u centru za evakuaciju, neposredno južno od granice.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinske snage napreduju dalje u Rusiju nakon što su preuzele stotine kvadratnih kilometara njezina teritorija. Potvrdio je da su njegove trupe proširile “zaštitnu zonu” unutar Rusije, za koju kažu da će bolje zaštititi sjever Ukrajine.

Iznenadna protuofenziva donijela je iznimno potreban poticaj ukrajinskoj vojsci, ali je također ostavila neke Ukrajince zabrinutima zbog onoga što će se dogoditi kada Rusija prikupi dovoljno trupa da uzvrati.

U Kursku 180.000 ljudi spremno na evakuaciju

Nila Buhaiova, koja radi u Odjelu za socijalnu zaštitu u regionalnoj upravi Sumi, rekla je da je stotine ljudi prošlo kroz vrata centra posljednjih dana.

“Evakuacija se pojačala prošlog tjedna kad je počelo granatiranje. Ljudi više nisu mogli ostati pa su otišli. U petak je bilo 270 ljudi, u subotu 382, a u nedjelju 250”, rekla je.

VIDEO / Pala ruska zastava u Sudži! Ukrajinci tvrde da su zauzeli jedan od ključnih gradova u Kursku

Brojke su znatno manje od evakuacija na ruskoj strani granice. Lokalni dužnosnici u regiji Kursk rekli su da je tamo oko 180.000 ljudi stavljeno pod nalog za evakuaciju, a tisuće su evakuirane iz susjednih ruskih regija.

Ali, mnogim Ukrajincima teško je osjećati žaljenje prema susjedima.

“Želimo da razumiju kako je živjeti pod stalnim granatiranjem, živjeti na mjestu gdje ste živjeli cijeli svoj život, mjesto u koje ste uložili srce i dušu, gdje ste odgajali svoju djecu, išli u školu… i da ste prisiljeni napustiti i preseliti se negdje drugdje”, govore Ukrajinci, a često napominju i ovo:

“To je signal Rusiji da svaka akcija može izazvati reakciju. Napadate – mi također napadamo.”

No, svjesni su da bi odgovor mogao biti žestok.

“Rusija može odgovoriti na bilo koji način. Ili će možda doći do nekakve promjene u ruskom narodu… Vidjet ćemo kako će Rusi reagirati. Ipak, ako je to jedini način da ostvarimo mir, onda moramo pokušati”, posvjedočili su CNN-u.

