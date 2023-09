Ukrajinska zastupnica za N1: To će možda biti prekretnica u ratu koju svi očekuju

Podijeli :

Kira Rudik, zastupnica u ukrajinskom parlamentu, putem videoveze gostovala je u N1 studiju uživo, gdje je komentirala najnovija događanja u Ukrajini.

O ukrajinskoj protuofenzivi

Govoreći o ukrajinskoj protuofenzivi, Rudik je istaknula da tempo ofenzive ovisi o trenutačnim uvjetima na bojištu i dostupnom oružju. Naglasila je važnost minimiziranja gubitaka u vojsci i činjenicu da Ukrajina neće koristiti ljude kao “topovsko meso” da bi što brže oslobodila okupirani teritorij.

Zbog sve češćih ruskih napada Ukrajina povećava proizvodnju dronova Ukrajina ima novo moćno oružje, evo što prijeti Rusiji

“Kao prvo, kada ljudi kažu da protuofenziva ide sporo, pitam se s čime oni to uspoređuju. Mogu zamisliti da su ljudi imali nekakva očekivanja da će Ukrajina osloboditi sav teritorij za nekoliko mjeseci, ali vidimo da je to nemoguće. Jer za nas je ključno ne samo osloboditi teritorije nego i minimizirati gubitke. Rusija može koristiti ljude kao topovsko meso, mi to ne možemo niti bismo to ikada napravili. Upravo zato ofenziva ide ovim tempom, uz trenutačno oružje kojim raspolažemo”, kazala je ukrajinska političarka.

Također je istaknula potrebu za borbenim avionima kako bi se pomoglo ukrajinskoj vojsci i osigurala sigurnost gradova koji su, kaže, česta meta ruskih raketa.

“Vidimo da ukrajinska vojska napreduje, to se radi polako, ali sigurno, no mislim da oni zapravo ispunjavaju svoje ciljeve. Dakle, mislim da sada trebamo pričekati dok ne dobijemo borbene avione. Kada je počela invazija, zatražili smo zatvaranje neba iznad Ukrajine, a sada, gotovo 19 mjeseci nakon toga, to i dalje tražimo”, kazala je.

“Trebamo borbene avione iz dva razloga. Prvo, da pomognemo svojoj vojsci na bojišnici, a, drugo, trebamo dodatnu razinu sigurnosti za ukrajinske gradove koji su meta ruskih raketa svake noći. Od ključne je važnosti što su piloti započeli s obukom i nadam se da ćemo dobiti borbene avione početkom sljedeće godine i to će možda biti prekretnica u ratu koju svi očekuju”, dodala je ukrajinska zastupnica govoreći o avionima F-16.

Selak pilote F-16 u Ukrajini usporedio s glinenim golubovima. Objasnio i zašto

Kako izgleda život u Kijevu?

Kira Rudik opisala je i kako trenutno izgleda život u Kijevu, odakle se uključila u program N1 televizije.

“Ako sada izađete na ulicu, pomislili biste da je sve normalno, no sve se može promijeniti za minutu, kada začujete sirene za zračnu uzbunu. Prvog rujna počela je nova školska godina i sada je glavno pitanje ima li škola sklonište. Bez njega škola ne može funkcionirati.

Isto tako, pripremamo se za vrlo tešku zimu i zato je važno da škole imaju dizelske generatore jer znamo da bi moglo doći do nestašice struje. To je jedna suluda situacija. Djeca su sretna jer započinju s novom školskom godinom, no na sve to se nadvija tamni oblak zbog sve ove patnje kroz koju prolazimo”, kazuje.

O nadolazećoj “ratnoj” zimi

Govoreći o nadolazećoj zimi, Kira Rudik ističe potrebu za pripremom na sve moguće scenarije, posebno s obzirom na prošlogodišnje oštećenje energetske infrastrukture.

“Vodimo računa o tome da smo pripremljeni za još jednu tešku zimu, no prošle je godine gotovo 50 posto naše energetske infrastrukture uništeno i nismo uspjeli obnoviti ju na 100 posto. Lani je prošla zima bila vrlo topla, no ne znamo kako će ova izgledati”, kazala je.

“Pitanje je kako će izgledati ruski napadi i što će oni ciljati. Ako budu ciljali samo energetsku infrastrukturu, može se dogoditi da nećemo moći izbjeći potpuni prekid opskrbe energijom. Jedino što je dobro ove godine je to što znamo što očekivati ove zime. Pripremit ćemo toplu odjeću, neke starije ljude možemo preseliti na zapad Ukrajine kako bi bili zaštićeniji…”, dodala je.

O novom ministru obrane

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odlučio je smijeniti dosadašnjeg ministra obrane Oleksija Reznikova i na njegovo mjesto postaviti Rustema Umerova. Kira Rudik izrazila je podršku novom ministru, navodeći za N1 da je sposoban i pošten čovjek koji će pridonijeti jedinstvu Ukrajine.

Tko je Rustem Umerov, novi ukrajinski ministar obrane? Zelenski smjenjuje ministra obrane, već je izabrao nasljednika

“Ministar Reznikov obavljao je dobar posao izvan Ukrajine, okupljao je potporu saveznika i zapravo je osiguravao to da dobijemo potrepštine i oružje u Ukrajini. No, u zapadnim zemljama postavljalo se pitanje kako ministarstvo funkcionira i funkcionira li na najuočinkovitiji način”, započela je.

Rudik je otkrila da je Umerov član njezine stranke Golos i da je bio dio parlamenta tri godine. Zatim je krenuo raditi u jednom privatnom fondu, a ondje je, tvrdi Rudik, obavljao dobar posao.

“Podržat ćemo novog ministra. Znam da je vrlo pošten i marljiv čovjek, a isto tako pozitivno je to što je on predstavnik Krimskih Tatara u ukrajinskom parlamentu. To je jedan simbol toga da nikada nećemo dići ruke od Krima i da ćemo se boriti za njega”, govori za N1.

“Trenutačno se ne vodi mnogo političkih borbi unutar Ukrajine, nego se koncentriramo na suradnju. To što je netko iz oporbe u ministarstvu je znak jedinstva”, dodala je.

O korupciji u Ukrajini

Na temu korupcije u Ukrajini, Kira Rudik ističe da je to složen problem i da se mora rješavati procesualno, uz uspostavu institucija koje će osigurati demokratske procese i digitalizaciju.

“Korupcija je problem i to je vrlo bolno u vrijeme rata. Predsjednik Zelenskij je bio vrlo jasan i strog, želi da se korupcija tijekom rata tretira kao veleizdaja. No na to moramo gledati kao na proces, a ne nešto protiv čega se možemo boriti jednom izjavom. Treba uspostaviti institucije koje će osigurati da postoje svi demokratski procesi i zato moja stranka ne želi da se to proglasi veleizdajom, već želimo raditi u pogledu digitalizacije. Na to moramo pogledati strateški”, zaključila je ukrajinska političarka za N1.

