Meteorologinja za N1: Možemo očekivati pojave koje do sada na našim prostorima nismo vidjeli

Meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar, nova direktorica programa zaštite prirode u WWF Adriji u ponedjeljak je bila gošća N1 televizije.

O ugroženim vrstama

Meteorologinja Mazzocco Drvar iznijela je zabrinjavajuće podatke o stanju prirode i okoliša tijekom gostovanja na N1 televiziji. Najprije se osvrnula na ugrožene vrste i naglasila da situacija nije jednaka u svim dijelovima svijeta, no ukazala je na neke alarmantne brojke.

“Vidi se ogroman pad populacije u nekim vrstama. U posljednjih 50-ak godina izgubili smo 69 posto populacije kralježnjaka, slatkovodnih vrsta čak 83 posto. Na svjetskoj razini te su brojke ogromne i zaista alarmantne”, kazala je.

O Strategiji bioraznolikosti

Mazzocco Drvar govorila je i o Strategiji bioraznolikosti koja zahtijeva zaštitu 30 posto kopnenih i 30 posto morskih područja.

“Kad govorimo o Hrvatskoj, mi na kopnu dobro stojimo. Već imamo 37-38 posto zaštićenog područja, no moramo se okrenuti moru jer tu imamo velik problem. Sad smo na nekih 11 posto i čeka nas velik posao da dođemo do spomenutih 30 posto”, kazala je, dodajući da more pokazuje probleme koje društvo ima sa zagađenjem, bioraznolikosti i klimatskim promjenama.

O klimatskim promjenama

Istaknula je potrebu i za individualnim naporima u smanjenju zagađenja, kao što su promjene u svakodnevnom životu.

“Kad govorimo o šteti, prije svega, po klimu i po okoliš, mnogi ne osvješćuju da je promet jako velik zagađivač. Ako želite napraviti nekakvu individualnu promjenu, ja bih se uvijek okrenula prema načinima korištenja prijevoza, odlaska na posao, povratka s njega. Tu je jedan veliki korak koji možete napraviti, uz, naravno, otpad, koji je sveprisutan”, rekla je za N1 televiziju.

O prirodnim resursima

Mazzocco Drvar je potaknula i potrebu za većom upotrebom obnovljivih izvora energije, posebno solarnih resursa.

“Hrvatska sunce ne koristi dovoljno i tu smo i dalje na začelju. Tu bismo trebali pritegnuti jače. Naš problem nije samo proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Još uvijek nismo samodostatni, jako puno struje uvozimo, tako da, što se tiče potrošnje energije iz obnovljivih izvora, tu je Hrvatska i dalje na nekih 36-37 posto, što nije ni blizu dovoljno”, zabrinuta je.

O održivom turizmu

Kada je riječ o turizmu, Mazzocco Drvar naglasila je potrebu za održivim turizmom i prostornim planiranjem koje će ograničiti štetne aktivnosti kao što je neplanska gradnja.

“Treba se okrenuti održivom turizmu. Mislim da je tu ključno zapravo prostorno planiranje prije svega, kao i u ulaganje na razini malih iznajmljivača u održive principe turizma. Mislim da je tu na raspolaganju dosta novca, tako da se u tom smjeru ide. Međutim, naravno da treba ići puno jače. Sigurno je da će tu ulogu odigrati i sami turisti. Potražnja će zasigurno krenuti u tom smjeru. Već sada vidimo da se turisti okreću održivom turizmu, traže prostore za boravak u kojemu postoje principi održivosti i tražit će ga još više…”, kazuje.

O vremenskim nepogodama

Na kraju, meterologinja je za N1 upozorila na sve češće ekstremne vremenske uvjete, uključujući prijetnje poput tornada. Naglasila je važnost prilagodbe na klimatske promjene i ulaganja u tu svrhu kako bi se ublažio štetan utjecaj na okoliš.

“Možemo očekivati da će se to ponavljati i da će biti nekakvih pojava koje do sada na našim prostorima nismo vidjeli, recimo tornada. Mislim da sigurno možemo očekivati da će toga biti još, upravo zato što su atmosfera i prirodni sustav, biosfera tromi. Mi ćemo raditi na tome da smanjimo naš štetni utjecaj na klimu, ali će priroda, naravno, jednim dijelom još reagirati dok se situacija ne stabilizira, a to će sigurno trajati nekoliko desetljeća”, rekla je.

“Zato se baš sve više okrećemo prilagodbi na klimatske promjene. Ona je ta u koju ćemo sada morati ulagati dobar dio kolača, financijskih sredstava i napora, s obzirom na to da nismo na vrijeme uspjeli zaustaviti štetan utjecaj na okoliš”, zaključila je.

