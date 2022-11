Ukrajinski ministar: Hvala Plenkoviću i Banožiću što će RH trenirati naše snage

Ukrajinski ministar obrane Oleksi Reznikov zahvalio je hrvatskoj Vladi zbog spremnosti na pomoć Ukrajini u smislu obuke ukrajinskih vojnika.

“Vlada Hrvatske odobrila je odluku o obuci ukrajinske vojske u Hrvatskoj. Moderna, dobro obučena vojska s moćnim partnerima definitivno će poraziti čopor ruskih ubojica, pljačkaša i silovatelja. Hvala Andreju Plenkoviću i Mariju Banožiću na podršci”, poručio je Reznikov.

