Rastu napetosti: Sprema li se rat između Sjeverne i Južne Koreje?

Podijeli :

KCNA via REUTERS

Sjeverna Koreja digla je u zrak dijelove ceste uz granicu s Južnom Korejom nakon što je južnog susjeda optužila da je u petak iz dronova izbacivao 'neprijateljske letke' iznad glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga. Novo je to zaoštravanje odnosa na Korejskom poluotoku, pa tportal donosi pregled vojne snage obje zemlje, koje su, po tko zna koji put, ponovno na pragu oružanog sukoba.

Dvije su zemlje nakon Korejskog rata od 1950. do 1953. ostale u neprijateljskim odnosima, rat tehnički nikad nije završen, nego je samo potpisano primirje, a loše odnose je u narednim desetljećima potencirao sjeverni susjed, kako zbog unutarnjepolitičkih, tako i zbog vanjskopolitičkih potreba. Do prije nekoliko godina razgovori su čak neko vrijeme išli u smjeru mogućeg smirivanja situacije, no zadnjih nekoliko godina Sjeverna Koreja ponovno zaoštrava retoriku.

Iako zasada još ništa ne ukazuje da bi i u posljednjem dizanju ceste u zrak bila riječ o nečem drugom osim o uobičajenim provokacijama i pokazivanju mišića, niti da bi uskoro moglo doći do izravnog oružanog sukoba, ne može se biti siguran da to nije početak još jednog rata, pa tportal donosi usporedbu dviju vojski koje bi sudjelovale u tom mogućem vojnom sukobu.

Sjeverna Koreja ima dvostruko više vojnika

Kad se pogledaju suhe brojke, Sjeverna Koreja ima više nego dvostruko više vojnika u aktivnoj službi od svog južnog susjeda, čak 1,3 milijuna, po čemu je na četvrtom mjestu u svijetu, uz još 560.000 vojnika u pričuvi, prema podacima stranice Global Fire Power. Južna Koreja ima 600.000 aktivnih vojnika, no ima 3,1 milijun pričuvnika koje može aktivirati ako počne rat.

VIDEO / Sjeverna Koreja raznijela ceste kod granice s Južnom Korejom Zelenski: Sjeverna Koreja se uključuje u rat

Sjeverna Koreja brojčano je jača i po borbenim avionima, tenkovima, artiljeriji, višecijevnim bacačima raketa, brodovima i podmornicama, dok je Južna jača po broju borbenih helikoptera i oklopnih vozila. No, suhe brojke ne govore puno, jer u eventualnom sukobu treba uzeti dvije izuzetno važne stvari u obzir.

Nuklearno oružje

Prva je, svakako, nuklearno oružje koje posjeduje Sjeverna Koreja, dok Južna Koreja nema takvih kapaciteta, a pitanje je i bili mogla računati na američku nuklearnu pomoć jer SAD-u nije u interesu sudjelovati u nuklearnom ratu u kojem i sam može biti napadnut. Prema stručnim procjenama, jer točnih podataka iz te zemlje nema, Sjeverna Koreja ima 50 nuklearnih bojevih glava i fisijskog materijala za između 70 i 90 dodatnih. Posljednjiih godina u više je navrata obavila nuklearne testove i testirala razne projektile, uključujući i interkontinentalne balističke projektile koji imaju domet do Sjedinjenih Američkih Država, a razvila je i balističke projektile koji se mogu lansirati s podmornica.

Kad je u pitanju nuklearno oružje, postavlja se pitanje koja bi od svjetskih nuklearnih sila bila dovoljno ‘luda’ da pokrene nuklearni rat, sa svim posljedicama koje bi nastupile i za žrtvu napada, ali i za državu koja bi ga izvela, a uvijek se nekako nameće odgovor da bi to, ako itko, bila Sjeverna Koreja. Za druge države se smatra da nuklearno oružje koriste zapravo kao oruđe odvraćanja potencijalnih neprijatelja koji bi eventualno htjeli zauzeti dio njihovog teritorija. Kako bilo, analitičari smatraju da čak ni Sjeverna Koreja, odnosno njen vođa Kim Jon-un, ne bi bila dovoljno ‘luda’ da južnog susjeda napadne nuklearnim oružjem.

Kako bi reagirale Kina i Rusija?

Ako bi se tako nešto dogodilo, mogao bi se očekivati snažan odgovor južnokorejske, američke i japanske vojske. Iako u tom odgovoru SAD vjerojatno ne bi koristio svoje nuklearno oružje, smatra se da te tri vojske imaju dovoljno raznih konvencionalnih projektila da bi Sjevernu Koreju mogli natjerati da požali svoj potez. No, tu treba uzeti u obzir i sjevernokorejske partnerske države, Kinu i Rusiju, obje također nuklearne velesile, jer je pitanje bi li se i one uključivale u sukob i u kojoj mjeri.

Kim Jong Un ponovno prijeti nuklearnim oružjem CIA objavila oglas za zapošljavanje, doušnike traže i na društvenim mrežama: “Ovo podsjeća na hladni rat”

Druga važna stvar koju treba uzeti u obzir kad se priča o brojčano jačoj vojsci Sjeverne Koreje je realno stanje te vojske. Što se tiče naoružanja i tehnike, analitičari smatraju da je ona zastarjela. Na primjeru borbenih aviona vidljivo je da najviše imaju kineskih aviona Chengdu J-7, njih 120, a riječ je zapravo o licenciranoj kopiji ruskog aviona MiG-21, kojih također imaju oko 25. To su, zajedno s 35 ruskih aviona MiG-29, ujedno i najmoderniji avioni u ratnom zrakoplovstvu Sjeverne Koreje, koja u svom sastavu ima i oko 200 zastarjelih kineskih aviona Shengyang F-5 i F-6, koji su licencirane kopije ruskih aviona MiG-17 i MiG-19, piše tportal.

Južna Koreja ima ‘nevidljive’ avione F-35

S druge strane, okosnicu ratnog zrakoplovstva Južne Koreje čini 40 modernih američkih ‘nevidljivih’ F-35A, 59 aviona F-15 i stotinjak F-16 u lokaliziranoj verziji KF-16 C/U, a još 20 aviona F-35A im je SAD odobrio za prodaju. Također, Južna Koreja razvija vlastiti ‘nevidljivi’ lovac KAI KF-21 Boramae, koji planiraju početi masovno proizvoditi 2026.

Slična je situacija i s mornaricama, gdje, iako Sjeverna Koreja nominalno ima više brodova, riječ je o znatno slabijim plovilima. Tako nema nijedan razarač, dok ih Južna Koreja ima 12, odnos fregata je 2 naprema 16 u korist južnih susjeda, dok Sjeverna Koreja dominira u količini manjih, patrolnih brodova sa 169 prema 35. Južna Koreja ima i dva nosača helikoptera, a gradi i vlastiti nosač aviona, koji bi trebao biti gotov do 2033.

Zastarjeli ruski tenkovi

Ni s tenkovima nije drugačija situacija, pa Sjeverna Koreja ima većinom zastarjele ruske tenkove T-72, T-62 i T-55, uz dosta tenkova vlastite proizvodnje Chonma-Ho i Pokpung-Ho, koji su također bazirani na ruskim T-62 i T-72. Južna Koreja, od ukupno 2500 tenkova, ima 1700 modernijih tenkova K1 i K2.

Protuzračna obrana Sjeverne Koreje bazira se na ruskoj tehnologiji i licenciranoj proizvodnji kopija S-300 i S-400, dok Južna Koreja, uz ostalo, posjeduje sustave Patriot i THAAD, a planira i vlastitu verziju izraelske Željezne kupole da bi se obranila od eventualnog napada sa sjevera.

Kad se u stranu makne tehnika, ostaje ljudstvo, a tu također postoji nekoliko razmišljanja o tome kako bi se vojnici jedne i druge strane ponašali u borbama. Za sjevernokorejske vojnike se zna da su pothranjeni, kao i cijela nacija, zbog priličnog siromaštva države, ali s druge strane, u toj se zemlji 70 godina ljudi indoktriniraju da su Južnokorejci i Amerikanci najveći neprijatelji i da je dužnost svakoga da ih ubija jer da ugrožavaju opstojnost Sjeverne Koreje.

Zbog toga se sjevernokorejske vojnike smatra iznadprosječno motiviranima za borbu, a može li se takvom indoktrinacijom nadvladati fizička slabost, ostaje pitanje. Za južnokorejske vojnike, pak, u samoj Južnoj Koreji je dugo vremena vladalo mišljenje da su razmaženi jer su odrastali u izobilju i da je pitanje kako bi se ponašali kad bi počela pucnjava. No, posljednjih godina i to se mišljenje mijenja, a u zemlji raste povjerenje u sposobnost vojske da obrani stanovništvo od eventualnog sjevernokorejskog napada, piše tportal.

Zaključak je da je južnokorejska vojska, iako u većini dijelova brojčano slabija, modernija borbena sila i vjerojatno se sposobna čak i sama obraniti od sjevernokorejskog napada, bez pomoći SAD-a i Japana. No, koliko bi koristilo modernije oružje, a koliko brojčana nadmoć i motivacija za borbu, tek bi se trebalo vidjeti u slučaju konvencionalnog sukoba za kojeg se većina svijeta nada da do njega nikad neće doći.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ljudi primaju robotske pozive, HAKOM upozorava na jednu stvar. “Kažem da neću, a glas vergla po svome” Sjećate se kćeri moćnog HDZ-ovca koja je vikala ‘nakaze’ i umalo pregazila mladu policajku? Tužiteljstvo je upravo odbacilo prijavu protiv nje