Zašto sprovod pape Franje izgleda potpuno drukčije od onih prije njega?

Promjene odražavaju Franjin pogled na papu više kao pastora nego moćnu osobu, ali obredi će i dalje biti u velikom obimu.

Papa Franjo razumio je optiku. Kad je njegovo tijelo u srijedu premješteno iz vatikanskog pansiona u kojem je živio i umro u Baziliku svetog Petra, njegova vizija jednostavnijeg papinstva imala je jedan od svojih najopipljivijih vizualnih trenutaka.

Nije bilo kao kada je papa Ivan Pavao II. umro 2005. godine, a procesija koja je pratila njegovo tijelo do bazilike započela je u raskošno ukrašenoj Sali Clementina. Ta je procesija bila praćena na televizijskom prijenosu uživo, a kao i kod prethodnih papa, kretala se niz veličanstvene mramorne stube i kroz nadsvođene lođe i dvorane s freskama Apostolske palače, odražavajući stoljetnu papinsku moć i bogatstvo, piše The New York Times.

Procesiju pape Franje također je prenosila televizija, ali u njegovom slučaju započela je molitvom kardinala u tišini dobrih 10 minuta. Njegovo tijelo, smješteno u otvorenom lijesu, doneseno je iz pansiona – Franjo je odbio živjeti u ekstravagantnoj palači – u baziliku, kratku šetnju pod jarko plavim nebom, paletom prirode. Unutar crkve svetog Petra lijes je bio postavljen nisko do zemlje, a ne na uzdignuti odar, kako bi gomile ljudi prolazile pokraj njega kako bi odale posljednju počast.

Prvo, crkva ima više kardinala nego ikad prije, pa će procesija kardinala koji prate lijes neminovno biti duža. Kad je Ivan Pavao umro, 157 kardinala sudjelovalo je u ceremoniji. Trenutačno ima 252 kardinala, ali se ne očekuje da svi budu prisutni zbog bolesti ili godina.

Papa Franjo pojednostavio papinske pogrebne obrede

Prošle je godine Franjo, koji je preminuo u ponedjeljak u 88. godini, pojednostavio crkvene razrađene papinske pogrebne obrede, izgrađene na stoljetnoj tradiciji. Razlike možda nisu očite mnogim promatračima, ali njihova je svrha “još više naglasiti da je sprovod rimskog poglavara pogreb pastira i učenika Kristova, a ne moćne osobe ovoga svijeta”, rekao je nadbiskup Diego Ravelli, meštar apostolskih ceremonija, kada je objavljena knjiga koja izlaže pravila.

Više pastoralni fokus bio je u skladu s Franjinim prezirom prema “klerikalizmu” – sklonosti mnogih crkvenih vođa da se stave iznad svojih stada – i njegovim zamkama, o čemu je opetovano opominjao klerike tijekom obraćanja kuriji krajem godine.

Neki stručnjaci kažu da liturgijski, nova pravila ne odstupaju daleko od prethodnih obreda, s tu i tamo nekim izmjenama. Glavna je razlika, kažu oni, u tome što je inzistiranjem na tome da ga se gleda u lijesu Franjo umanjivao mistične i tradicionalne elemente papinstva, koji uključuju javno izlaganje papinog tijela prije sprovoda.

Druga značajna promjena, koje nema u pravilniku, ali ju je najavio Ured za liturgijska slavlja, jest da svećenici nazočni na sprovodu – od kardinala, preko biskupa do svećenika – mogu zajedno slaviti misu zadušnicu. Prije su samo kardinali i patrijarsi mogli slaviti papin sprovod; otvaranje za sve svećenstvo u skladu je s Franjinim nastojanjem da stvori skromniju, manje hijerarhijsku sliku crkve.

Veći dio sprovoda bit će slavljen na latinskom jeziku, a bit će kađenja, himni i gregorijanskih napjeva. Uz nazočnost desetaka šefova država, monarha i drugih uglednika bit će to u svakom slučaju spektakl.

A u središtu svega bit će Franjin jednostavan lijes, na esplanadi bazilike svetog Petra. Bit će pokopan u jednom drvenom lijesu, a ne u tri ugniježđena kao što su bila njegova dva prethodnika, iako su i oni na svojim sprovodima ležali u jednostavnim lijesovima.

Nakon sprovoda

Nakon sprovoda, Franjino tijelo bit će odneseno u Papinsku baziliku Santa Maria Maggiore u Rimu, gdje je odlučio biti pokopan u običnoj grobnici, u prolazu pokraj raskošne kapelice iz 17. stoljeća koja sadrži slavnu drevnu ikonu Djevice Marije i malog Isusa, poznatu kao Salus Populi Romani. Franjo je bio posebno odan ikoni i često se ondje molio.

Poput Svetog Petra, Santa Maria Maggiore raskošan je prikaz stoljetnih freski, mozaika i skulptura ispod kasetiranog stropa koji je obrubljen zlatom.

Franjo je u svojoj oporuci tražio da bude pokopan “u zemlji”, u neukrašenoj grobnici samo s natpisom “Franciscus”.

Pišući ovog tjedna u milanskim novinama Corriere della Sera, novinar i pisac Aldo Cazzullo primijetio je da je Dante u 11. pjevanju svog “Raja” pisao o smrti svetog Franje, kojeg je duboko štovao, rekavši da je svetac siromaha želio biti pokopan u zemlji.

Papa Franjo, prvi papa koji je uzeo ime voljenog sveca, tražio je da bude pokopan poput njega, napisao je Cazzullo. “Čak i u smrti”, napisao je, Franjo se “distancirao od kurije, od određene ideje o papinstvu”.

