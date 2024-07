Užasnuti napadom: Oglasili se Biden, Musk, Obama, Orban… i poslali poruke Trumpu

Podijeli :

Rebecca DROKE / AFP

Donald Trump je u napadu okrznut metkom, ali je dobro i na sigurnom. Na fotografijama i snimkama vidi se krv na njegovu desnom uhu. Napadač i jedan od posjetitelja skupa ubijeni su.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je obaviješten o pucnjavi te da je zahvalan što je Trump na sigurnom i da se dobro oporavlja.

“Molim se za njega i njegovu obitelj i za sve one koji su bili na skupu, dok čekamo daljnje informacije. Jill i ja smo zahvalni obavještanoj službi što su ga odveli na sigurno. Ovakvoj vrsti nasilja nije mjesto u Americi. Moramo se ujediniti kao jedna nacija da ga osudimo”, dodao je Biden.

Naknadno se Biden obratio javnosti i poručio da je pokušao doći do bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je “sa svojim liječnicima”.

“Navodno mu je dobro – planiram uskoro razgovarati s njim, nadam se, kad se vratim na telefon.”

Poručio je da u Americi nema mjesta ovakvom nasilju.

“To je bolesno, to je bolesno. To je jedan od razloga zašto moramo ujediniti ovu zemlju – ne možemo dopustiti da se ovo događa, ne možemo biti ovakvi, ne možemo to oprostiti.”

“Užasnut sam onim što se dogodilo na skupu u Pennsylvaniji i laknulo mi je što je bivši predsjednik Trump na sigurnom. Političkom nasilju nema mjesta u našoj zemlji”, rekao je čelnik republikanske većine u Senatu Chuck Schumer.

Trump će biti republikanski predsjednički kandidat na izborima u studenome.

Čelnik demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries rekao je da su njegove misli s Donaldom Trumpom. “Amerika je demokracija. Političko nasilje bilo koje vrste nikada nije prihvatljivo.”

Bivši predsjednik George W. Bush “zahvalan” je što je bivši predsjednik Donald Trump na sigurnom nakon “kukavičkog napada”.

Milijarder i tehnološki investitor Elon Musk objavio je da podržava bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nakon subotnjeg incidenta u Butleru i poželio mu je brz oporavak.

Oglasio se i bivši američki predsjednik Barrack Obama.

“U našoj demokraciji apsolutno nema mjesta političkom nasilju. Iako još ne znamo točno što se dogodilo, svi bismo trebali osjetiti olakšanje jer bivši predsjednik Trump nije ozbiljno ozlijeđen i iskoristiti ovaj trenutak da se ponovno obvežemo na uljudnost i poštovanje u našoj politici. Michelle i ja mu želimo brz oporavak”, poručio je.