Veliki prosvjed protiv Orbana u Budimpešti: Deseci tisuća ljudi na ulici

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u subotu protiv vlade Viktora Orbana u središtu Budimpešte, predvođeni odvjetnikom koji je ranije bio blizak vlasti, a nedavno je pokrenuo politički pokret protiv Orbanove vlasti.

Prosvjednici su došli do parlamenta po neuobičajeno toplom proljetnom vremenu, a neki od njih su uzvikivali “Mi se ne bojimo” i “Orbane daj ostavku!”

Mnogi su nosili crveno-bijelo-zelene nacionalne boje ili su nosili nacionalnu zastavu, simbole koje je proteklih dva desetljeća Orbanova stranka koristila kao svoje.

Održan veliki prosvjed u Budimpešti: Traže da Orban podnese ostavku

“To su nacionalne boje Mađarske, a ne vladine”, rekla je 24-godišnja Lejla koja je u Budimpeštu doputovala iz Šoprona, grada na granici s Austrijom.

Prosvjed je predvodio Peter Magyar (43), bivši suprug Orbanove ministrice pravosuđa Judit Varge, koji planira pokrenuti i vlastitu stranku.

Trojica prosvjednika s kojima je razgovarao Reuters rekli su da ih je Magyar privukao jer je bio blizak Orbanovoj vladi i ima unutarnje znanje o tome kako ona funkcionira.

“Znali smo da postoji korupcija, ali on to kaže kao insajder i to nam je potvrdio”, rekla je noseći mađarsku zastavu Zsuzsanna Szigeti, 46-godišnja zdravstvena radnica.

Rekla je da je zabrinuta za obrazovni i zdravstveni sustav te zbog korupcije.

“Vjerujem da će biti promjena”, rekla je.

Magyar je postao poznat u veljači kada je dao zapaljive izjave o unutarnjem funkcioniranju vlade.

Optužio je Antala Rogana, ministra predstojnika ureda premijera, da vodi centralizirani propagandni stroj.

Objavio je i snimku razgovora s bivšom suprugom u kojoj Varga detaljno opisuje pokušaj višeg suradnika šefa Orbanova ureda da se umiješa u slučaj s mitom.

Tužitelji sada istražuju navode iz snimke.

Istraga se događa u politički osjetljivom trenutku za Orbana uoči izbora za Europski parlament u lipnju i nakon skandala u veljači s pomilovanjem osuđenog za seksualno zlostavljanje djece zbog kojega su bivša predsjednica i Varga odstupile s dužnosti.

Prema anketi Mediana koju je objavio tjednik HVG sredinom ožujka, 68 posto birača čulo je da je Magyar ušao u političku arenu, a 13 posto od njih vjerojatno bi podržalo njegovu stranku.

