Vesna Pusić za N1: Agresija na Ukrajinu je početak ruskog rata protiv Europe

Anatolii STEPANOV / AFP

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirala je rat u Ukrajini, koji traje već dvije godine.

Stanje na bojištu se promijenilo u korist Rusije, vojne pomoći je manje i dojam je kao da se Ukrajina nalazi u lošijoj situaciji nego kad je ruska agresija počela.

“Ne bih rekla da je u lošijoj situaciji nego prije dvije godine, ali je u lošijoj nego prije godinu dana. Većina Europe, svijeta, ali i Vladimir Putin, mislili su da će sve trajati nekoliko dana i da će se nakon toga ukrajinski lideri razbježati, a u Kijevu će cvijećem biti dočekana ruska vojska”, rekla je Pusić i dodala:

Što je Pentagon naučio iz rata u Ukrajini: “Ovisnost o mobitelima ubija vojnike!”

“Amerika i Europa postepeno su spoznali da je ruska agresija potencijalni početak ruskog rata protiv Europe. Često se govorilo da je to rat Amerike i Rusije, ali Amerika tu nema što izgubiti, a Europa ima sve. Ukrajina i njezini vojnici su de facto na braniku Europe. Zbog unutrašnjih previranja u Americi, situacija je nepredvidljiva, prvenstveno jer Donald Trump ima kontrolu nad dvadesetak ljudi u Kongresu, koji mjesecima blokiraju pomoć Ukrajini. Neka je procjena da, kad se radi o streljivu, da ga Rusi u ovom trenutku imaju četiri do pet puta više od Ukrajinaca.”

Mobiliziraju se apsolutno sve zemlje u okruženju Rusije, a Europa i svijet, ako žele pomoći Ukrajini, moraju slati više pomoći. Naime, ističe Pusić, ovo nije dostatno. Ali, postoji još jedan problem.

“Jednostavno, ovo je postala stara vijest, ljude to više ne zanima pa prema anketama samo deset posto ispitanika poziva na povećanje pomoći. Većina je za kompromis, ali u ovoj situaciji ga je teško pronaći jer Rusija ima staru tehniku i taktiku, kakvu je imala s Napoleonom i nakon prekida saveza s Hitlerom, a to je – vrijeme. Oni bacaju te ljude na front, koji ginu u desetinama i stotinama tisuća, a to nema nikakav odjek s obzirom na medijsku blokadu u Rusiji. Ukrajini je to nemoguće, svaki vojnik joj je dragocjen. Razlika u odnosu prema vremenu i životu igra ogromnu ulogu, kako sada, tako i kroz povijest”, pojasnila je Pusić.

Na kraju je izrazila zabrinutost u slučaju eventualne pobjede Trumpa na izborima.

“Europa bi ostala sama protiv Putina, a neke bi države mogle biti pokorene.”

