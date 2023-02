VIDEO Amerikanci srušili kineski špijunski balon koji je letio iznad zemlje

Washington je srušio u subotu kineski balon koji je nekoliko dana nadlijetao Sjedinjene Države, prenose američki mediji.

Pentaon je objavio da je američki predsjednik Joe Biden odobrio da se balon sruši čim je prije moguće, prenosi Reuters.

Balon za koji Pentagon tvrdi da je špijunski, srušila je američka vojska iznad istočne obale Sjedinjenih Država, javljaju Fox News i CNN.

Biden je nešto ranije u subotu rekao da će se SAD pobrinuti za balon, no nije detaljno objasnio kako to namjerava učiniti.

Vojni zapovjednici su razmatrali obaranje balona ovog tjedna, no zatim su se predomislili upozorivši na rizik od pada krhotine, rekli su dužnosnici.

Balon je otkriven iznad Montane u srijedu gdje je u vojnoj bazi na sjeveru pohranjeno 150 interkontinentalnih balističkih projektila naoružanih nuklearnim bojnim glavama, po izvješću.

Kina je u subotu odbacila optužbe za špijunažu, kazavši da je riječ o istraživačkom balonu koji je skrenuo s rute zbog “više sile” i optužila je američke političare i medije da iskorištavaju situaciju kako bi ocrnili Kinu.

