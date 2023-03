U eksploziji u gradu Džankoju na Krimu uništeni su ruski projektili koji su se prevozili željeznicom, tvrdi ukrajinsko ministarstvo obrane.

Projektili su bili namijenjeni ruskoj crnomorskoj floti, kaže Ukrajina, a operativni doseg im je više od 2500 kilometara na kopnu i 375 km na moru.

Putin i Xi danas potpisuju dva velika sporazuma

Napad nastavlja proces “demilitarizacije Rusije” i priprema Krim za oslobođenje od ruske okupacije, navodi ministarstvo u priopćenju.

Ministarstvo nije preuzelo odgovornost za napad.

S ruske strane nije bilo potvrde da su projektili uništeni.

Sergej Aksjonov, čelnik Krima kojeg je postavila Rusija, rekao je da je zračna obrana srušila ukrajinske dronove u Džankoju.

Aksjonov je rekao da je ozlijeđena jedna osoba te da su dvije zgrade oštećene.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR