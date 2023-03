N1 otkriva: Kako je u MUP-u zaposlena kći šefice Povjerenstva za sukob interesa?

Podijeli :

Kći Aleksandre Jozić-Ileković, nove predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Dora, honorano je radila za MUP u vrijeme kada je Povjerenstvo, u kojem je bila i Jozić-Ileković, odlučilo da nema osnove za pokretanje postupka protiv glavnog kadrovika MUP-a, a nekoliko mjeseci kasnije je i zaposlena u MUP-u.

Ante Delipetar, dugogodišnji kadrovik MUP-a, ili službeno – pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj Uprave za ljudske potencijale, na sjednici Vlade RH održanoj 6. svibnja 2022. godine razriješen je dužnosti na vlastiti zahtjev, a na tom poslu naslijedio ga je Željko Prša, no Delipetar nije napustio MUP – nastavio je posao kao savjetnik ministra, a na toj je laskavoj poziciji i dan danas.

Iako je zaposlen u MUP-u na vrlo visokim pozicijama nekoliko desetljeća, bio je prilično nevidljiv sve do trenutka dok se njegovim modelom zapošljavanja nije pozabavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nakon što je ova autorica na portalu Net.hr u lipnju 2020. godine objavila priču o tome kako je u kratkom roku u MUP-u zaposleno čak pet osoba iz obiteljskog kruga Ante Delipetra: zaposlio je snahu, suprugu svog sina, u agenciji AKD koja je podređena MUP-u, zatim njezinu sestru u MUP-u, te mladiće svojih kćeri – prije nego što su se vjenčali i formalno postali zetovi. A onda je u MUP-u zaposlen i brat jednog od zetova.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa proučavalo je slučaj, a onda je 2. rujna 2021. godine donijelo Odluku o nepokretanju postupka protiv pomoćnika ministra unutarnjih poslova Ante Delipetra. Za kroničare hrvatskog nepotizma ta je Odluka pravi klasik: detaljno se opisuje kada i kako su zapošljavane u MUP-u sve te mlade osobe vezane za obitelj Delipetar, ali baš onako taman prije sklapanja brakova, ili ravnatelj Uprave za ljudske potencijale iznenada nije imao ništa s imenovanjem članova komisija koje su odlučivale o njihovom uspjehu u procesu izbora, i sve je to zapravo radio, a onda i potpisivao rješenja o zapošljavanju – ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osobno. Šef za ljudske resurse kao da nije imao ama baš nikakve veze s novim ljudskim resursima.

Jozić-Ileković odlučivala u slučaju Delipetar

“Ne ulazeći u ovoj odluci posebno u razmatranje bliskosti dužnosnika s navedenim osobama, a imajući u vidu da dužnosnik Ante Delipetar nije poduzeo niti jednu radnju u postupku njihova zapošljavanja, već je o tome nakon radnji testiranja i razgovora od strane imenovane komisije odluku donio ministar koji je ujedno imenovao članove iste komisije, te da su ona provedena temeljem utvrđenog Plana prijema u radni odnos u državnu službu za 2017., odnosno da proizlazi kako ih dužnosnik Ante Delipetar nije ispitivao na državnom stručnom ispitu, Povjerenstvo temeljem dokumentacije u koju je izvršilo uvid ne može zaključiti da bi u ovoj situaciji dužnosnik počinio povredu zlouporabom posebnih prava zabranjenu člankom 7. stavkom 1. podstavkom c) ZSSI-a niti povredu bilo koje druge odredbe ZSSI-a.”, piše između ostalog u Odluci. Drugim riječima, ministar Božinović i imenuje članove komisije koja bira kandidate, a onda potpisuje i izbor kandidata… Gotovo da se moglo postaviti pitanje što onda uopće radi pomoćnik ministra za ljudske resurse ili ravnatelj Uprave za ljudske potencijale kada je onda sve to na plećima ministra Božinovića osobno. A Povjerenstvo dakako nije ulazilo u propitivanje je li potpisnik dokumenata, ministar Davor Božinović, znao koga to sve zapošljava, odnosno – tko je tu sve povezan s Antom Delipetrom ili nekim drugim.

Odluku Povjerenstva iz rujna 2021. potpisala je tadašnja predsjednica Povjerenstva, Nataša Novaković, a o slučaju Delipetar je – piše u uvodnom dijelu – osim predsjednice Novaković, odlučivalo Povjerenstvo u sastavu: Davorin Ivanjek, Aleksandra Jozić-Ileković i Tatijana Vučetić.

A onda je nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku 2022. Uprava za ljudske potencijale MUP-a, predvođena Antom Delipetrom, pripremila novi natječaj koji je i objavljen 30. ožujka. N1 otkriva da se na taj natječaj, između ostalih, javila i Dora Ileković, kći jedne od članica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Aleksandre Jozić-Ileković, prošla je vrlo uspješno sva pismena i usmena testiranja, a potom je i službeno zaposlena u MUP-u. Dakako, i u ovom slučaju je sve potpisivao ministar Davor Božinović osobno, i neutvrdivo je je li on znao koga zapošljava.

Druga na rang listi

Rješenje za zapošljavanje mlade magistre prava Dore Ileković, kojoj je to bio prvi posao, doneseno je 25. svibnja 2022. godine. Zaposlena je u MUP-u, u Upravi za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, u Sektoru za strance i međunarodnu zaštitu, u Službi za strance – Odjelu za vize na radno mjesto “samostalni upravni referent” za koju je predviđeno “završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski I diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti s najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima”. Radilo se o zapošljavanju na određeno, na godinu dana, s probnim rokom od dva mjeseca.

Iz objavljenog Obrazloženja saznaje se da je MUP tada odlučio zaposliti pet radnika na te pozicije, a zaprimljeno je dvadeset i devet prijava. Provjeru formalnih uvjeta provela je Komisija za provedbu oglasa za prijem u državnu službu MUP-a, a ta je Komisija dalje propustila petnaest kandidata, a potom je obavljeno pismeno testiranje kojem je pristupilo osam kandidata. Nakon pismenog testa obavljeni su i intervjui, a potom je Komisija ministru dostavila izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. U Rješenju je navedeno da je kandidatkinja Dora Ileković bila na drugom mjestu rang liste, a ukupno je zaposleno pet osoba.

Navedeno je da Dora Ileković “ispunjava sve formalne uvjete tražene oglasom budući da je magistra prava i ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te je po službenoj dužnosti provjereno nepostojanje ostalih zapreka za njezin prijem u državnu službu.”

Dora Ileković je pismeni test prošla 2. svibnja, usmeni intervju 4. svibnja – taman dva dana prije razrješenja šefa Uprave za ljudske resurse Ante Delipetra. No, uostalom, on je ostao u centrali MUP-a, na ništa manje važnom mjestu – savjetničkom – i nakon 6. svibnja.

Je li situacija u kojoj Uprava za ljudske resurse MUP-a predvođena pomoćnikom ministra, Antom Delipetrom, kojeg je nedavno Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa oslobodilo sumnji da je bio u sukobu interesa, zapošljava kćer jedne od članica Povjerenstva – problematična?

Nova predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Aleksandra Jozić-Ileković, na upit N1 istaknula je da je rješenje o zapošljavanju njezine kćeri javno dostupno, te da je zaposlena na određeno vrijeme, do 15. lipnja 2023. godine.

Jozić-Ileković: Nije bilo osnove za izuzimanje

Što se tiče potencijalne relacije sa slučajem razmatranja sukoba interesa Ante Delipetra, predsjednica Povjerenstva odbacuje sve sumnje da se moglo zbivati išta “pozadinskog”.

“Gospođa Aleksandra Jozić-Ileković nikada nije osobno upoznala gospodina Antu Delipetra te s istim nikad nije ostvarila osobni, službeni ili privatni kontakt ni prije ni tijekom niti nakon zapošljavanja gospođe Dore Ileković u MUP-u. S obzirom na navedeno nije postojala osnova povezanosti temeljem koje bi se gospođa Aleksandra Jozić-Ileković, kao jedna od članova Povjerenstva koji su donosili odluku u predmetu gospodina Delipetra, izuzela iz navedenog postupka.

Nadalje, gospođa Aleksandra Jozić-Ileković nikada nije osobno upoznala niti je blisko surađivala s ministrom Davorom Božinovićem.”, navedeno je u pisanom odgovoru iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Iz MUP-a su odgovorili da zaposlena Dora Ileković još uvijek radi na radnom mjestu na koje je zaposlena, te su i oni naglasili da se radi o poslu na određeno, na godinu dana.

Pitali smo i tko su bili članovi Komisije koja je odlučivala o zapošljavanju Dore Ileković, te je li šef Uprave za ljudske resurse Ante Delipetar ikako bio uključen, no nismo dobili precizan odgovor o sastavu Komisije.

“Obavještavamo vas kako je postupak navedenog oglasa provela Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, imenovana je od strane ministra unutarnjih poslova, a gospodin Ante Delipetar ni na koji način nije sudjelovao u navedenom postupku.”, odgovorili su iz MUP-a. Opet se pojavljuje začudan element da pomoćnik ministra za ljudske resurse opet nema ništa s izborom ljudskih resursa – nego je sve to posao i odgovornost ministra.

I prije MUP-a – MUP

Zanimalo nas je i kako je kandidatkinja za posao Dora Ileković dokazala da je imala „najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima“ s obzirom da je prema pouzdanim informacijama N1 ovo bilo mladoj magistri prava prvo pravo zapošljavanje, a iz MUP-a su nam odgovorili da joj se priznalo iskustvo koje je stekla radeći na ugovor o djelu, dakle, honorarno.

“Obavještavamo vas kako je imenovana godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima stekla obavljanjem poslova temeljem ugovora o djelu koji se sukladno članku 48. stavku 5. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-OiRUSRH, 61/17, 70/19 i 98/19), uračunava u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.”, navedeno je u odgovoru iz MUP-a. No, nije nam odgovoreno na kojim je to točno poslovima radila Dora Ileković. Na društvenim mrežama pak nalazimo podatak da ona kao svoje prethodno radno iskustvo izdvaja angažman u Europskoj migracijskoj mreži, EMN, u razdoblju od rujna 2020. do lipnja 2022., a iako Dora Ileković nije precizirala je li zaposlena u inozemnoj centrali EMN ili pak u domovinskoj ekspozituri, N1 otkriva da je honorarno radila u „nacionalnoj kontaktnoj točki za RH“, a to je od 2019. godine – MUP. Bila je projektna asistentica. To znači da je Dora Ileković honorarno radila u MUP-u, kao nacionalnoj kontaktnoj točki EMN-a, još prije javljanja na natječaj, te da je bila – honorarno – na platnom spisku MUP-a i u vrijeme kada je njezina majka Aleksandara Jozić-Ileković odlučivala o tome je li glavni kadrovik MUP-a u sukobu interesa ili nije.

Hoće li novo Povjerenstvo bili blaže prema vlasti?

Nakon što je u veljači ove godine u Saboru – zahvaljujući glasovima HDZ-ove većine i tri glasa iz oporbenih redova – umjesto dotadašnje predsjednice Nataše Novaković koja je u svom mandatu izgradila status osobe spremne odolijevati pritiscima vlasti, izabrana nova predsjednica, Aleksanda Jozić-Ileković, dočekana je sa sumnjama da je ona izbor HDZ-a koji će dokrajčiti Povjerenstvo koje je već ionako značajno oslabljeno nakon izmjena zakona. Jozić-Ileković se već kao članica Povjerenstva isticala svojim stavom, suprotnim stavu njezinih prethodnica, Dalije Orešković i Nataše Novaković: ona je, naime, smatrala da Povjerenstvo ne smije odlučivati o dužnosnicima temeljem članka 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Podsjećalo se i na činjenicu da je prije izbora u Povjerenstvo, 2018. godine, bila savjetnica bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića, no, ona je odgovarala da je u visoku javnu upravu ušla još u vrijeme Račanove vlade, kada je zaposlena u Uredu za zakonodavstvo, a da je u Ministarstvo uprave, na mjesto savjetnice, zaposlena u mandatu ministra Arsena Bauka, i da je na tom mjestu bila i tijekom svim drugih ministara prije Kuščevića. Da bi podcrtala koliko će biti drugačija od svojih prethodnica, Aleksandra Jozić-Ileković nakon izbora je naglasila da „neće javno komentirati dužnosnike“.

S obzirom na dugogodišnji staž na važnim pozicijama u vladama, SDP-ovim i HDZ-ovim, a potom i na stavove koje je iskazala u svom radu u Povjerenstvu, Jozić-Ileković sigurno uvodi Povjerenstvo u jednu novu fazu i trebat će joj mnogo umješnosti da se emancipira od sumnji da je izabrana kao kandidatkinja koja je vladajućem HDZ-u mnogo poželjnija od preoštre Nataše Novaković. U tom kontekstu sigurno je zanimljiv i podatak – do sada nepoznat javnosti – da je njezina kći honorarno radila za ministarstvo koje predvodi jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca, Davor Božinović, u vrijeme kada je ona odlučivala o tome je li glavni kadrovik MUP-a u sukobu interesa, a potom je, za nešto više od pola godine, njezina kći i zaposlena na pravi posao, doduše „na određeno“ u tom istom MUP-u.

Aleksandra Jozić-Ileković nije se izuzela iz odlučivanja u slučaju Delipetar, te je dala prolaznu ocjenu modelu kadroviranja u kojem se pod normalno u javnim službama zaposli čak petoro osoba bliskih obitelji pomoćnika ministra za ljudske potencijale. A javnost je ostala uskraćena za informaciju da je i njezina kći već „prikopčana“ na tu kadrovsku mašineriju.

