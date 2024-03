VIDEO / Golema rupa u Rimu progutala dva auta

MASSIVE SINKHOLE ÖFFNET SICH BEI ROM! – 28.3.2024

In der Nacht öffnete sich in Rom ein riesiges Sinkhole, das zwei Autos verschluckte. Ein drittes blieb in der Schwebe. Das Sinkhole öffnete sich in der Via Sestio Menas in Quadraro in Rom. pic.twitter.com/51aNnxhT46

— Ramses 🇨🇭 (@RS38900) March 28, 2024