VIDEO | Gorio neboder u Hong Kongu, evakuirano 170 ljudi

U četvrtak navečer buknuo je požar na neboderu u izgradnji u Hong Kongu. Policija je priopćila da je evakuirano 170 ljudi iz okolnih zgrada, ali nema ozlijeđenih.

Neboder je smješten u gusto naseljenoj trgovačkoj zoni Hong Konga, a plamen koji je obuhvatio zgradu na 42 kata vidio se i s druge strane luke Viktorija. Prema navodima policije, vatra je buknula oko 11 sati navečer i zahvatila više katova zgrade.

#NSTworld #HongKong authorities were investigating the cause of a huge blaze that broke out overnight at a construction site in a popular shopping district and forced 170 people in nearby buildings to evacuate.#MarinersClub #TsimShaTsui #Fire https://t.co/SPXMnDZkc4