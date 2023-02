Spasilački timovi nastavljaju tražiti preživjele u ruševinama nakon razornih potresa koji su se dogodili duž tursko-sirijske granice. Broj mrtvih stalno raste i sad se popeo na više od 11.200. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na tri je mjeseca proglasio izvanredno stanje u 10 regija najteže pogođenih potresima.

U Turskoj su spasioci izvukli dvomjesečnu bebu, koja je preživjela tri dana u ruševinama od potresa.

