Vojni analitičar: Početni ultimatum Izraela očito je bio nemoguć

Marinko Ogorec, vojni analitičar, u Novom danu je analizirao eskalaciju sukoba na Bliskom Istoku i odgađanje izraelske kopnene ofenzive na Gazu zbog, kako se navodilo, loših vremenskih uvjeta, što Ogorec ne smatra pravim razlogom.

“Ovo o lošem vremenu je samo nespretna izlika. Loše vrijeme za oružane snage ne predstavlja nikakav učinak. Mislim da je u pitanju to što se i javno mnijenje međunarodne zajednice okreće prema zaštiti civila. Očito da je početni ultimatum Izraela palestinskom stanovništvu bio apsolutno nemoguć – ne možete preseliti milijun ljudi za manje od 24 sata”, kazao je Ogorec.

Dodao je da je sada taj rok produljen. “Ono što je bitno jest da tajna dplomacija radi svoj posao i mislim da je to vrlo bitno za Izrael.”

Ogorec je naveo i kakva je vojna sila Izrael. Što se tiče nuklearnog oružja, istaknuo je da Izrael nikada nije potvrdio posjedovanje takvog oružja, ali nikada to nije ni demantirao.

“Izraelska vojska je trenutno najmoćnija vojska Bliskog Istoka, u aktivnom sastavu ima oko 170.000 ljudi a može dići oko pola milijuna ljudi koji su rezervisti i koji su vrlo dobro obučeni i motivirani. Vidimo da je digla značajan broj, preko 300.000 tako da govorimo o ozbiljnom potencijalu, u pitanju je ozbiljna vojna sila”, naveo je vojni analitičar.

Osvrnuo se i na Hamas nakon čijih napada na Izrael 7. listopada je sukob eskalirao. “Hamas igra brutalnu igru i ide na međunarodno javno mnijenje – Hamasu je u interesu da svoj narod koristi kao živi štit i to i radi. Hamas je prije svega teroristička struktura i ponaša se tako – i u Izraelu i među vlastitim narodom.”

Navodi da bi se rat može proširiti prema sjeveru, a Hezbolah je već pokazao da je spreman umiješati se. “Ako bi se Hezbolah potpuno uključio u sukob, Izrael bi snage morao razdvojiti na sjever i jug i to bi produžilo i produbilo ovu situaciju.”

Ogorec je komentirao i što ako se Iran odlučio uključiti u sukob. “Hezbolah i Hamas su produžene ruke Irana, Iran diktira uključivanje i tempo. Iranu je bio primarni cilj sprječavnaje normalizacije odnosa između Saudijske Arabije i Izraela, to je sad odgođeno i taj cilj je postignut. Bi li Iranu odgovarala daljnja eskalacija, to je sad upitno. Pitanje je kako bi se uključio jer nema granicu s Izraelom, morali bi ići preko Iraka ili Sirije ili na neki drugi način, a to bi zakompliciralo stvari na Bliskom Istoku i to bi vjerojatno dovelo do uključivanja i SAD-a, što ne bi bilo dobro.”

