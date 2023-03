WHO traži informacije od SAD-a o teoriji o izvoru koronavirusa

Podijeli :

Hector RETAMAL / AFP

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zatražila je od Washingtona informacije o tome na čemu američke obavještajne službe temelje svoje ocjene da je pandemija koronavirusa najvjerojatnije počela slučajnim bijegom virusa iz laboratoriji u Kini.

Zahtjev je upućen američkoj diplomatskoj misiji u Ženevi, ali za sada nisu primljena nikakva izvješća, rekla je stručnjakinja WHO-a Maria Van Kerkhove u petak.

Direktor FBI-ja Christopher Wray rekao je u utorak za Fox News da agencija vjeruje da je “izvor pandemije najvjerojatnije mogući laboratorijski incident u Wuhanu“.

Po pisanju Wall Street Journala i drugih američkih medija, američko ministarstvo energetike također pretpostavlja da je virus možda ‘pobjegao’ iz laboratorija, premda se to ne može znati s velikom sigurnošću.

U američkoj obavještajnoj zajednici nema konsenzusa o porijeklu virusa covid-19. Druge agencije smatraju mogućim da je virus prirodnim putem prešao sa životinja na ljude.

Znanstvenici traže izvor pandemije već tri godine

Izaslanstvo WHO-a bilo je u Kini početkom 2021., no Peking je odbio nove posjete međunarodnih stručnjaka.

WHO je preporučio nekoliko istraga u Kini i drugdje, no one nisu realizirane. U Wuhanu, gdje se covid-19 pojavio prvi put potkraj 2019., istraživanja koronavirusa provode se u laboratoriju pod državnom kontrolom.

Kina kategorički niječe da je virus mogao pobjeći iz laboratorija. Izvor se mora pronaći kako bi se spriječilo buduće pandemije ako je to moguće, rekao je direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“WHO i dalje poziva Kinu da bude transparentna u razmjeni podataka i da provede potrebne istrage i podijeli rezultate”, poručio je.

Rekao je da je pisao i razgovarao s “kineskim čelnicima na visokoj razini nekoliko puta, zadnji put prije samo nekoliko tjedana”.

“Do tada sve hipoteze o podrijetlu virusa ostaju na stolu.”

