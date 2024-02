Kovač o jednom detalju iz Putinovog govora: “Vladimir Vladimirovič to ne može prihvatiti”

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u Dnenvniku N1 televizije s našim Igorom Bobićem analizirao je ključne detalje iz današnjeg govora ruskog predsjednika Vladimira Putina. Jedna od najzvučnijih je bila nova nuklearna prijetnja.

“On je sad u svojevrsnoj ofenzivi, njegove snage napreduju u Ukrajini. Izbori za predsjednika Rusije su pred vratima, za dva i pol tjedna, on se ponovno kandidirao.

Što se tiče upotrebe nuklearnog oružja, nema tu ništa novo, to je stara doktrina iz Sovjetskog Saveza i Ruske Federacije – Rusi samo reagiraju. U slučaju napada na Rusiju, Rusija odgovara. Istu strategiju imaju i Amerikanci. Gdje bi se vodio taj rat? U Europi. Ne vjerujem da će do toga doći. Najviše bi pogodilo to nas ovdje u Europi”, kazao je bivši ministar.

Putin: Lagali su, NATO priprema napad na Rusiju! Nove glasine o Putinovom zdravlju: Bivši šef MI6 tvrdi da ruski lider boluje od Parkinsonove bolesti

Kovač smatra da do toga neće doći te da Putin ovom retorikom samo želi pokazati da se ne boji i da je Zapad neprijatelj.

Osvrnuo se i na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je otvorio vrata europskim zemljama za slanje vojnika u Ukrajinu.

“Ovo što je Macron rekao, on (Putin) je na to odgovorio indirektno – da su određeni dužnosnici europskih sila slali vojnike na teritorij Rusije dva puta – misli na Napoleona i Hitlera i da su oba puta izgubili. Ovo s Macronom mi se čini nedovoljno promišljeno”, smatra Kovač.

Naglasio je i da Ukrajina nije prioritet Americi jer da jest, Ukrajina bi dobila puno više oružja i streljiva. Dodao je da je američki fokus na Aziji. “Amerikanci se pripremaju za moguću konfrontaciju s Kinom.”

Bivši ministar je ponovio da ruske snage napreduju na bojištu, no ne vidi da bi mogle zauzeti veće ukrajinske gradove.

“Rusija ne može uzeti velike gradove, ni Harkiv ni Kupjansk, jedino ako bi Ukrajina kapitulirala, a to ne vidimo”, rekao je.

Kovač se osvrnuo na još jednu stvar iz Putinovog govora. “Ponovno je rekao da želi strateško partnerstvo s Amirkancima, ali ga oni ne doživljavaju jer oni kao ravnopravnog natjecatelja doživljavaju samo Kineze, a Vladimir Vladimirovič to ne može prihvatiti.”

​N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jeste čuli za “zlatnu krvnu grupu”? Ima je manje od 50 ljudi na svijetu Ako imate ova tri broja u datumu rođenja, mogli biste biti vrlo sretni u ožujku