Financial Times: Musk pokreće tvrku za umjetnu inteligenciju

Podijeli :

Frederic J. BROWN / AFP

Milijarder Elon Musk planira pokrenuti tvrtku za umjetnu inteligenciju koja će se natjecati s kompanijom OpenAI, tvorcem ChatGPT-a, piše Financial Times.

Šef Tesle i Twittera Elon Musk navodno je u procesu je okupljanja tima istraživača i inženjera umjetne inteligencije te je u pregovorima s nekoliko investitora u vezi projekta.

“Gomila ljudi ulaže u to i uzbuđeni su zbog toga”, rekao je izvor Financial Timesa upoznat s razgovorima. Izvor se poziva na poslovne podatke iz Nevade koji pokazuju da je Musk 9. ožujka osnovao tvrtku X.AI u kojoj je on direktor.

Musk prije par tjedana potpisao pismo u kojem se traži pauza od istraživanja AI-ja

Ovaj Muskov potez znači da je milijarder promijenio mišljenje po pitanju umjetne inteligencije. To znači da se pridružio tehnološkim divovima Microsoftu, Googleu i Amazonu te startupovima uključujući OpenAI koji razvijaju chat botove za umjetnu inteligenciju.

Prije samo nekoliko tjedana Musk je potpisao pismo u kojem on i više od 1800 drugih zahtijevaju šestomjesečnu pauzu u istraživanju umjetne inteligencije. U otvorenom pismu naveli su da su ti sustavi moćniji otkada je nedavno lansirana naprednija verzija chatbota ChatGPT tvrtke Open AI, piše Reuters.

Pismo, koje je objavio neprofitni institut Future of Life, potpisalo je preko 1000 osoba, uključujući Muska. No, pismo su potpisali i Emad Mostaque, izvršni direktor Stability AI-ja i istraživač DeepMinda Stuart Russell, piše Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.