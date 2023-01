Školnik o poskupljenjima: S 31.12. na 1.1. se nije dogodilo bogzna što

Podijeli :

Izvor: N1

Stručnjak za maloprodaju Slobodan Školnik u N1 Studiju uživo komentirao je val poskupljenja nakon uvođenja eura i pozive Vlade koja traži da se cijene vrate na one od 31.12.

“Vlada pokušava umiriti situaciju, pokazati građanima da brine o njihovom standardu, ali ne može izaći iz zakonskog okvira. A cijene, pa cijene uvijek određuje tržište. Mi u maloprodaji imamo sasvim dovoljno konkurentno tržište, nigdje nema prevelike koncentracije. Prema tome, tržištu treba dati malo vrmeena i ono će svoje odraditi”, istaknuo je.

Školnik navodi da imamo najveću inflaciju u zadnjih 50 godina te da su cijene rasle u Europi i velikom dijelu svijeta.

“Poskupljenja traju već tijekom cijele prošle godine. Poskupljenja su se dogodila ranije, s 31.12. na 1.1. se nije dogodilo bogzna što”, tvrdi.

Vlada je pozvala trgovce i ostale subjekte koji su neopravdano povisili cijenu pri prelasku na euro da vrate cijene na one od 31.12., a u suprotnom bi Vlada mogla poduzeti određene mjere, poput ukidanja subvencija.

“Novac za subvenciju ne dolazi iz svemira već iz gospodarske aktivnosti. Svi neka se drži zakona, neka učine sve da svi rade po zakonu i to će biti sjajno, ali to neće spriječiti poduzetnika digne cijene jer je to odluka svakog poduzetnika i njegov rizik”, smatra Školnik.

“Ako je u Hrvatskoj cijena proizvoda ili usluga viša nego na nekom drugom tržištu, tu se svi trebaju zamisliti, pa i državna administracija, i razmisliti što je sve ugrađeno u tu cijenu. Svi znamo da Hrvatska ima neefikasne dijelove javnog sektora. Austrija ima devet milijuna stanovnika i devet županija, a Hrvatska na manje od četiri milijuna stanovnika ima 20 županija”, navodi Školnik.

Dodao da “slobodno tržište dozvoljava pohlepu”, a osvrnuo se i na ultimatum Vlade i najave da imaju alate kojima mogu djelovati u situacijama neopravdanog poskupljenja.

“Neopravdano dizanje cijena ne postoji. Ne postoji nikakvo zakonsko ograničenje, nigdje u zakonu ne piše što je to neopravdano dizanje cijena. Svatko postavlja cijenu kako želi, jedino zakonsko što se moralo je primijeniti točan tečaj. Ne znam što će pokušati, ali možda je to samo verbalni pritisak. Što god radili moraju to utemeljiti na nekom zakonskom rješenju ili donijeti novo, a teško da će ga donijeti protiv slobodnog tržišta”, smatra Školnik.