Milanović o obnovi i rekonstrukciji Vlade: “Ministar je tu sporedan”

Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović u četvrtak obilazi u potresu stradalo područje Sisačko-moslavačke županije, a obilazak je počeo u Sisku, gdje je posjetio gradilište novog odgojno-obrazovnog kompleksa u naselju Galdovo, potom i kontejnersko naselje u Petrinjskoj ulici.

“Sve ide od predsjednika Vlade”, rekao je Milanović na početku.

Na pitanje zašto misli da Branko Bačić nije dobar izbor, rekao je: “Zato što je ministar tu sporedan. Glavna je ključna osoba, a to je premijer. izbor je sporedan.”

Na pitanje zašto obnova ide tako sporo rekao je: “Organizacija i volja. Svaki slučaj je drugačiji. Ti ljudi su u nevolji. Da sam premijer, gldao bih da kontejnerska naselja što prije nestanu. Oni su podsjetnik na propuštenu šansu. Dvije godine od potresa imamo kontejnera koji su zamišljeni za kratko vrijeme.”

O novom ministru EU fondova rekao je: “U tri minute smo razgovarali o tri osobe i jednoj čelnoj. Samo jedna osoba je tu bitna koja mora preuzeti političku odgovornost. Velike europske sloge nema i nikad je neće biti. Previše se međusobno razlikujemo. Nisu prigodni posjeti prvih birokrata EU-a kojih nitko nije birao. To su milijarde eura koje su na stolu, moramo naći način kako to konzumirati. Hrvatska dobija kao što bi dobila da je bilo tko na vlasti.”

Komentirajući činjenicu da je Milorad Dodik odlikovao Vladimira Putina rekao je: “Mislim da je pogrešno što je Dodik odlikovao Putina. Dodik je bio i može i dalje biti saveznik Hrvata u BiH, onda i Hrvata u Hrvatskoj i hrvatske vlasti u borbi za njihova prava. Ali u BiH, ne izvan nje. BiH bez Srba nema. Pustimo odlikovanje, ono je sporedno. Ne vidim politički imperativ da svi Hrvati žive u istoj državi, to je nemoguće.”

O proslavi Dana republike Srpske koji je proglašen neustavnim rekao je: “Svatko može slaviti što hoće, proglasiti nešto neustavnim je obična glupost. Ustavni sud BiH ima stranaca. Kad se Ustavni sudovi bave simboličkim stvarima kao pto su praznici, nije dobro. Oni misle da je to praznik njihove države u državi. Državu u državi su dobili, voljom i Hrvata, predsjednika Tuđmana i naših predstavnika u Daytonu. Nećemo osporavati njezinu opstojnost. Što će oni tamo slaviti, prvi maj, prvi april, 9. 1., to je manji problem. Problem je kad se govori o razbijanju BiH, to nije produktivno ni realno. On će sam ocijeniti što mu je pametno govoriti. Shvatio sam da je rekao da je Tuđman nastavak Pavelića. Tuđman je Pavelića prezirao, a Tita je poštovao, to zna svatko. On je nasljednik Tita ili nije ničiji nasljednik. Ali govoriti da je nasljednik Pavelića, partizanski komesar, njega uspoređivati s Pavelićem nije dobro za naše odnose… Dodik i Tuđman štuju iste korijene.”

Vraćajući se na temu Banije rekao je: “Nekoliko sam pisama poslao Plenkoviću krajem godine, nije ni na jedno odgovorio. Tiču se mojih užih ovlasti – nacionalna sigurnost, oružane snage… Moj dolazak ovdje je gesta svjestan da su neki ljudi na rubu živaca i kad vide vlast u koju spadam i ja, ventili im popucaju. Ljudi su bili ugodni, ne bih se iznenadio da su me isfućkali. Bio sam u društvu HDZ-ovih ljudi iz Petrinje. Ali kažem, ništa bez prvog čovjeka. Došao je i Medved, što je on radio ovdje?”

Govoreći o uhićenim Hrvatima u Zambiji rekao je: “Žao mi je ljudi, mislim da nisu zlikovci, ali napravljeno je puno grešaka koje bi ih mogle koštati. To nisu razbojinici. Htjeli su posvojiit djecu. Znam dvoje takvih ljudi koji su u Hrvatskoj posvojili djecu u Africi. Ne možemo im puno pomoći. Država nije učinila ništa, ona ni sad ne može puno. Sustav u Hrvatskoj je rigidan. Svi znamo ljude koji pokušavaju doći do djece u domovima, a to se ne miče s mjesta, Na kraju je bitna veza, poznaješ li ljude u nekom samostanu… Na kraju je to dobro, djeca rastu, školuju se, imaju više šanse nego da su ostali u onom prvom režimu. Ali pravila se moraju poštovati.”

