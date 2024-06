Je li vrijeme za ženu na čelu SDP-a? Ahmetović: “Vrijeme je za žene na svim vodećim pozicijama”

Podijeli :

Saborska zastupnica i politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović gostovala je u Newsroomu kod Nataše Božić Šarić. Ahmetović je podijelila svoje mišljenje o kandidaturi za predsjednicu SDP-a i o položaju žena u politici.

Plenković? “On je lažljivac i manipulator”

Osvrnula se na okršaje s premijerom Plenkovićem: “Okršaja mora biti, posebno kada se radi o napadu premijera na žene. Uvriježeno je postalo da se premijer voli obrušavati na žene, posebno iz oporbe.”

Ahmetović o izborima u SDP-u: Čemu žurba dečki, gdje gori?

“Nije mu sjelo ni to da ga zovem lažljivcem, ali ja ću to ponoviti: On je lažljivac i manipulator koji stavlja konstrukcije u javni prostor, poput one da je SDP kršitelj Ustava”, dodala je.

Na pitanje namjerava li se kandidirati za predsjednicu stranke, odgovorila je: “Neću to podijeliti ni s kim drugim prije članova SDP-a, posebno s onima s kojima razgovaram, a do čijeg mišljenja držim.”

“Nemam namjeru ostaviti građane Omišlja na cjedilu. Ta odluka je teška, ali nije još uvijek donesena”, kaže Ahmetović.

Je li vrijeme za ženu na čelu SDP-a?

“Ja sam mislila da je vrijeme za ženu i prije četiri godine kad sam se kandidirala, a mislim da je u Hrvatskoj vrijeme za žene na svim vodećim pozicijama. Ako govorimo da smo članica EU-a i razvijena zemlja koja je procivilizacijski nastrojena, nema problema s tim da je žena na čelu neke institucije”, tvrdi Ahmetović.

Ističe kako premijer Plenković zaziva raskol u SDP-u te mu poručuje: “Samo neka sanja.”

“Svaka snažna žena koja se drzne postaviti pravo pitanje Plenkoviću i ne pada pod njegov autoritet je na njegovoj meti. Ista je situacija s novinarkama. Valjda je tako u HDZ-u, njemu žene saborske zastupnice služe samo za punjenje liste u donjim redovima”, naglasila je.

