Arsen Bauk: Turudićev najveći protivnik je Andrej Plenković iz 2020.

SDP-ovac Arsen Bauk komentirao je u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem aktualne političke teme.

Bauk kaže kako će se u Saboru glasati o onome o čemu odluči predsjednik HDZ-a, a to je izbor glavnog državnog odvjetnika. “Neću davati prognoze o tome što će predsjednik HDZ-a, za ta 24 sata odlučiti. On je svjestan da je pogriješio, ali to ne želi priznati.”

“Nama ostaje na raspolaganju ono što svakoj oporbi ostaje na raspolaganju – da ih pobijedimo na izborima”, kaže Bauk. Pojašnjava da odluke koje donese većina u parlamentu može promijeniti Ustavni sud ili neka druga većina u parlamentu.

O razlozima zbog kojih Ivan Turudić ne bi trebao biti državni odvjetnik, Bauk kaže najbolje govore odnosi koje on ima s ljudima iz HDZ-a i, vidimo sada, kaže SDP-ovac, krim-miljea.

“Jedan od njegovih najvećih protivnika je Andrej Plenković iz 2020. kad je objašnjavo zašto Dražen Jelenić više ne bi trebao biti glavni državni odvjetnik. On je smijenjen, povukao se, jer je bio član neke tajne organizacije. Ne da je smijenjen, nego je glavna državna odvjetnica tražila i da ga razriješe s mjesta zamjenika. Predložiti na mjesto glavnog državnog odvjetnika osobu koja ima suspektne odnose s Mamićem i Rimac i pitanje je koliko je neovisan je prvenstveno politička odluka. Ovdje više nije tema Turudić, tema je HDZ i Andrej Plenković. Oni znaju zašto ga nisu predložili za predsjednika Vrhovnog suda, a mislim, ne znam znaju li i sada zašto ga podržavaju za glavnog državnog odvjetnika”, govori Bauk.

Dodaje da svjedočimo “nevjerojatnoj prempreženosti osobi iz sudačke vlasti s dužnosnicima jedne političke stranke od kojih su neki u ozbiljnim kaznenim postupcima” te da se svakako može postaviti pitanje neovisnosti te osobe. “Više nisu njegovi predmeti oni koji mu dođu u sudnicu nego su njegovi svi predmeti koji se pojave i on je hijerarhijski nadređen svim državnim odvjetnicima”, kaže Bauk.

“Od predsjednika Vlade nismo čuli jučer, išao je zaobilazno kako bi umanjio važnost, jesu li objavljene informacije u javnom interesu ili je i ovo nešto što on smatra privatnom prepiskom”, kaže Bauk dodajući da ovdje postoje stvari koje upućuju na “određenu vrstu pomoći u određenim prvosudnim postupcima za koje je zainteresirana Rimac”.

