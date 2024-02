Oporba žestoko po Turudiću i Plenkoviću: “Postoji nepisano pravilo koje mnogi ne žele izgovoriti javno”

Podijeli :

N1

Saborski zastupnici održali su konferenciju za novinare nakon koje su se osvrnuli i na imenovanje Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika.

Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom rekla je da ta prepiska potvrđuje da je HDZ kriminalna organizacija koja ima svoje predstavnike u pravosudnim tijelima i to na visokim mjestima. “HDZ ustraje na Turudiću jer time štite same sebe, ali i Plenković štiti samog sebe”, navela je.

“Postoji nepisano pravilo koje mnogi ne žele izgovoriti javno. Smatra se da kada bi tijela kaznenog pogona pokretala postupke zbog korupcije protiv premijera u mandatu, da to može biti protumačeno kao udar na državu. rijetko će netko toliko riskirati jer ne zna kako će kazneni postupak završiti, pa tko će preuzeti taj teret da je smijenio jednu vladu”, rekla je.

Škare Ožbolt o Turudiću: Sanader mi je na papir napisao – “Naš dečko, imenuj ga za suca”

“Očito ima jako puno poruka koje kompromitiraju Plenkovića s inicijalima AP. Imenovanjem Turudića štiti sebe, ne samo da se postupak ne pokrene sada prije izbora, nego i u slučaju da izgubi izbore da ima svog čovjeka koji će te premete negdje sakriti u ladice. Tu treba prozivati ponaosob sve zastupnike većine koji misle dići ruku za ovakvo nešto, posebno one iz nacionalnih manjina. Ovo će biti njihova nacionalna sramota jer ovo je težak udar na pravosuđe i demokraciju. Neće nam pomoći ni Europska komisija ni nitko”, dodala je.

“Želim se obratiti i tzv. predstavnicima liberala koji su sve samo ne liberali da kažu što je to u Turudiću da mu daju podršku, ako to nije zaštita kriminala. Očekujem da će Turudić biti izglasan. Ako govorimo o žetonizaciji Sabora koji je krenuo sa Sauchom pa sa žetonima Milana Bandića, mi sada su žetonizirane čitave skupine i čitave klubove. Problem sustava je u tome što je za izbor glavnog državnog odvjetnika dovoljna obična većina i imamo situaciju da stranka koja sama ima pravomoćnu presudu na korupciju sama bira najkompromitiranijeg čovjeka u pravosudnom slučaju, a to znači da Hrvatska do kraja nije izgrađena”, navela je Orešković.

Sabina Glasovac iz SDP-a kaže da je ovo sve očekivano. “Ovo nije pitanje Turudića nego Plenkovića koji se ogradom zaštitio od prosvjeda na Markovom trgu, a učinit će sve da se zaštiti od gubitka izbora, a to znači potpuno poništavanje i razvlašćivanje Sabora, ubijanje svih neovisnih antikorupcijskih tijela, i progon svih onih koji se usude o korupciji i kriminalu govoriti i pisati. Ovo se rješava na izborima jer ovdje više nema pomoći. Ovo se mora zaustaviti, a jednino se može zaustaviti na izborima”, rekla je.

“Građanima, kada gledaju ovo što se događa zadnjih 10 dana, je muka i pitaju se – gdje mi to živimo. Onda ćemo se čuditi što će dodatni ljudi odlaziti, a istraživanja pokazuju da ne odlaze zbog plaće nego što misle da u ovoj zemlji nema nade i ne vide svjetlo na kraju tunela”. dodala je.

“Mi smo dužni da na sljedećim izborima damo sve od sebe da prekinemo ovaj niz i to ćemo učiniti”, navela je Glasovac.

Davorko Vidović iz Socijaldemokrata rekao je da je Plenković izrekao dvije teze. “Postavlja se pitanje kako je javni interes proglašen perverzijom i voajerizmom. Iza toga stoji opasan zahtjev da s ne propitkuju odluke, da se ne razmišlja nego da se sluša. Ja bih ih prvi branio kada bi im se narušavalo dostojanstvo i privatnost, ali to ovdje nije slučaj. Ovo je pokušaj da se skreće pozornost s javnog interesa”, rekao je.

“Drugo pitanje je tko je taj koji pušta te informacije. Nećemo špekulirati je li ti neka frakcija HDZ, ili DORH-a, ili Zoran Milanović. To je ovdje ne važno jer dobili smo uvid u moralni i politički pa i pravosudni profil Turudića”, dodao je.

