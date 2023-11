“Ako smo odgovorni prema žrtvama, nećemo dozvoliti da diletantskim plakatom stvari krenu u drugom smjeru”

Podijeli :

Povjesničar Ante Nazor gostovao je u Newsroomu.

“Evo kako sam doživio nedolazak predstavnika grada Vukovara na sjednicu Vijeća za pijetet, mir i razvoj. Smatram da smo mogli sjesti zajedno i razgovarati o svemu. To je događaj koji je prevažan za našu državu i naš narod. Inicijativa za osnivanje takvog vijeća došla je iz Vukovara. Ne vidim način na koji su ovo vijeće, Vlada i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ukrali Kolonu Vukovarcima. To nije točno. Nevjerojatno mi je da nismo mogli sjesti i razgovarati”, rekao je povjesničar Ante Nazor.

Plenković o plakatu za Vukovar: “To je politizacija Dana sjećanja i Vukovara kao simbola” U Vukovaru umjesto dvije kolone dva plakata? Vijeće za domovinski pijetet raspravljalo o Penavinom plakatu

Također navodi i ovo: “Ako imamo odgovornost prema žrtvama Vukovara, onda nećemo dopustiti da diletantskom i infantilnom kreacijom plakata stvari krenu u drugom smjeru. Da su fontovi slova jednaki u križu, razgovarali bi o čuvenoj rečenici Jean Michela Nicoliera, a sada je tema nešto drugo. Onaj koji je dorastao značaju Vukovara ne bi dopustio da se bilo što sporno može iskoristiti da bi se odvelo priču u drugom smjeru”.

Nazor kaže da u ovoj situaciji nikome ne smeta HOS na plakatu, jer, kako kaže, nitko nije rekao riječ protiv HOS-a.

“Smeta mi što nisu spomenute druge postrojbe. Odgovorno tvrdim da ministar Medved nije izmanipulirao tu obitelj. Poznavajući situaciju, razgovarao sam s ljudima koji iz prve ruke imaju informacije što je prevedeno za tisak. To je jedna laž. Točno je prevedeno. Smisao je svega toga da taj plakat nije trebao biti plakat podjele nego plakat poruke. Ne govorim o lovcima na slova nego o braniteljima, oni su podijeljeni. Oni nemaju isto mišlejnje. To se moglo izbjeći da su razgovarali. Ne bi nikom trebalo biti sporno da je HOS u koloni, on je svih ovih godina u koloni”, kazao je.

Nazor tvrdi: “Naravno da će biti dva plakata, nećemo ići trgati plakate jedni drugima. Netko je odlučio da će ove godine sam odlučivati o svemu. Koje su bile stvarne namjere i tko što krši, to neka odlučuju neka druga tijela. Na nama je da konstruktivno obilježimo taj dan. Siguran sam da neće biti dvije kolone. HOS nije upitan za ovu vladu i ministra Medveda”, rekao je.

