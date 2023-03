Podijeli :

U cijelom svijetu obilježava se Dan žena. Prilika je to koju mnogi diljem svijeta iskorištavaju da ukažu na neka prava žena koja se ugrožavaju i dalje.

Prava žena ugrožavaju se u različitim zemljama na različite načine pa su tako diljem svijeta organizirani i masovni prosvjedi s ciljem ukazivanja na cijeli niz alarmantnih problema – od talibanskog gaženja prava žena na školovanje, rad i sudjelovanje u javnom životu pa sve do patnji žena u Ukrajini uslijed ruske agresije na tu zemlju.

“Poslodavci još uvijek pitaju ženu ima li djecu iako to ne smiju”

Međutim, da to nije samo problem u nekim nama dalekim dijelovima svijeta potvrđuje činjenica da se prava žena na ravnopravnost krše i u većini zapadnih zemalja, samo na nešto drugačiji način.

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Uoči današnjeg dana objavljeni su podaci da žene u Hrvatskoj i dalje imaju 16 posto nižu plaću od muškaraca, a kada se uspoređuju ista radna mjesta, razlika iznosi osam posto u korist muškaraca.

Ured Pravobraniteljice upozorio je da su već niz godina suočeni s najvećim brojem pritužbi žena na diskriminaciju – oko dvije trećine, što ukazuje da su žene i dalje diskriminirane temeljem spola, majčinstva i obiteljskog statusa.

Kazne i preko 13 tisuća eura

Povodom Dana žena odlučili smo provjeriti koje su kazne za poslodavce koji krše odredbe Zakona o radu vezane uz zabranu nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu.

GRAFIKA Žene u samo dvije djelatnosti imaju veće plaće od muškaraca

Spomenuti zakon u članku 30. propisuje da “poslodavac ne smije odbiti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima”.

Također se dodaje da “poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.”

Dakle, poslodavac koji vas pita o trudnoći i djeci ili do tih informacija pokuša doći iz drugih izvora, krši Zakon o radu te se to tretira kao teži prekršaj poslodavca za koji je propisana novčana kazna od 4.110 eura do 7.960 eura.

Pod najteže prekršaje poslodavca ubraja se ako netko “zbog trudnoće odbije zaposliti ženu ili joj, protivno odredbama ovog Zakona, zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa ponudi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima”.

Za to je propisana novčana kazna od 8.090 eura do 13.270 eura.

