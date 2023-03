Podijeli :

N1

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković govorio je u N1 Studiju uživo o situaciji u pravosuđu nakon što je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić pred saborskim Odborom za pravosuđe predstavio izvješće za 2020. i 2021. godinu.

“Stvorila se velika priča oko ničega”, kaže odvjetnik govoreći o poruci predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da će promjenom zakon zbog curenja informacija iz istraga. “Bojim se da premijer ne shvaća da bilo kakva nečasna, nezakonita prepiska predstavlja kazneno djelo i to javnost ima pravo znati. Bojim se da on pokušava zaustaviti ono što je nemoguće zaustaviti. I meni kao odvjetniku to ne odgovara uvijek, ali to je cijena života u demokraciji”, govori.

“Mi kao branitelji se u prvoj fazi informiramo iz novina. Ta igra se tako igra već 20 godina, bojim se da nema načina da se to zaustavi.”

“Naša je tradicija da se ZKP mijenja od slučaja do slučaja. To je krivo, ne smije se zakon takve važnosti na takav način mijenjati, to je pravna nesigurnosti i neshvaćanje važnosti tog zakona. … Pronađene su tisuće poruka i teško da iz toga neće proizaći još neka istraga. To treba prepustiti onima koji se time bave”, govori Pavasović Visković. Kratko se osvrnuo i na više istraga koje su pokrenute zbog poruka pronađenih u mobitelu bivše državne tajnice Josipe Rimac. “Tehnologija je otišla dalje. Puno je više platformi za dopisivanje, teško je to brisati. Druga stvar, u tom su mobitelu nađeni deseci tisuća poruka. Ništa čudno u toj priči”, kaže.

Situacija u pravosuđu

Govoreći o situaciji u pravosuđu, Pavasović Visković odgovorio je i na pitanje jesu li suci potplaćeni. “Želite li da o vašoj sudbini odlučuje netko tko ima problema s kupovinom knjiga za djecu, tenisica sinu? Nije pitanje samo je li netko plaćen ovoliko ili onoliko. Morate stvoriti situaciju u kojoj je sudac koncentriran na ono što radi. Mislim da je Dobronić to dobro rekao, nije važno kolika je plaća sudaca u Njemačkoj, nego da kvalitenog čovjeka dovedete u Hrvatsku i tu ga zadržite”, kaže.

“Stanje nije alarmantno, stanje je tragikomično. Godinama već nema zapisničara, sudac provede radni dan gledajući u zid jer mu nema tko pisati. To su ljudi koji nose referade, to je zahtjevan, ogroman posao, a ti ljudi imaju četiri, pet tisuća kuna plaću. Možete li zamisliti da ćete nekog privući i zadržati time? Njih će biti sve manje, njihovi su uvjeti rada katastrofalni”, upozorava odvjetnik.

O izjavama premijera da je “dovoljno pogledati u proračun” da bi se vidjelo koliko se ulaže u pravosuđe, on kaže: “Bojim se da on gleda krive stavke. Opći proračun raste, ali proračun DORH-a pada. Nije čudo da su na čelu ljudi koji nisu dorasli zadatku. … Plaća općinskog suca u Zagrebu je ista već 15-ak godina. 70 posto odvjetnika u Hrvatskoj ne zaradi ni sudačku plaću. Ima puno kolega koji se muče, ne zarađuju dobro”, govori.

Što se tiče uvjeta rada i prostora sudova, Pavasović Visković kaže da su “ispod bilo kakvog dostojanstva”. Pa nabraja kako splitski Općinski sud radi u prostoru bivše vojarne, da je sa zagrebačkog županijskog suda prije nekoliko mjeseci pao komad betona sa zgrade… “Sud se obnavlja, ostao je stari tepih koji je… Tragično na što sve to skupa liči.. Čitav je niz sudova u tragičnom stanju i država na neki način pokazuje gdje je mjesto pravosuđu.”

Na pitanje o reformama kaže: “Reforma je ozbiljno precijenjana riječ u našem društvu. Mi stalno pričamo o tome, a nikome ne pada na pamet da bi trebalo sustavno, polako i razumno nešto raditi. Plaće su ovakve već 20 godina, nije to Plenković izmislio, problem je što njegov ministar to ne vidi.”

Govoreći o pretrpanosti sudova slučajevima kaže: “Sudovanje je u Hrvatskoj jeftino. Jeftino je tužiti pet susjeda. Poskupljivanjem te priče bi ljude upozorili da ozbiljnije shvaćaju sud.”

Pavasović Visković kaže i kako je sudačka profesija oduvijek bila ženska, a odvjetnička, posebno kad je u pitanju kazneno pravo, muška, ali da primjećuje kako se i u tome stvari mijenjaju te da je to dobra stvar.

Sudac Dobronić

Govoreći o predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću, Pavasović Visković kaže kako je on “dobar čovjek na krivom mjestu”.

“On nema personality da se nosi s funkcijom predsjednika Vrhovnog suda. Mora se izboriti za poziciju pravosuđa, a on to svojom osobnošću ne može. Mislim da je to klasični primjer dobrog čovjeka na krivom mjestu.”

Dokaz za to mu je i nastup Dobronića u Saboru. Pavasović Visković kaže da je predsjednik Vrhovnog suda trebao “Hrvojem Zekanovićem obrisati pod”. “On je pristojan, dobar i pametan čovjek, ali nažalost nije osobnost da se nosi s ljudima s kojima se kao predsjednik Vrhovnog suda mora nositi”, zaključuje.

Dinamo i Hajduk

Na pitanje o trenutnim događajima u Dinamu, kaže: “Hajdukovci ne bi trebali komentirati ono što se događa u Dinamu. Neka oni svoju kuću uređuju kako žele, mi smo svoju uredili kako mi želimo.”

