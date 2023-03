Projekt skuplji od Pelješkog mosta: Vlakom od Križevaca do Mađarske 160 km/h

Podijeli :

Četrdesetak turskih radnika napustilo je nakon potresa u Turskoj gradilište pruge Križevci - Koprivnica - granica s Mađarskom na kojem su radili na rekonstrukciji postojećeg i gradnji drugog kolosijeka kojim će se od 2024. voziti 160 kilometara na sat, piše u ponedjeljak Večernji list.

Trenutačno je to najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj financiran novcem Europske unije, vrijedan oko 350 milijuna eura, skuplji i od Pelješkog mosta.

Na stanici u Puli napokon su ušli u novo stoljeće U prometu tri nova vlaka koji idu do 160 na sat, u narednim godinama njih još 18

Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., a kako je u Turskoj na prometnoj infrastrukturi, plinovodima i industrijskim pogonima u potresu nastala velika materijalna šteta, Cengiz Holding uključio se u spašavanje i sanaciju, pa je dio radnika napustio gradilište u Podravini i otputovao u Tursku.

To će u određenoj mjeri utjecati na dinamiku radova. Na projektu je ostalo raditi 240 radnika, uz tehničko i ostalo prateće osoblje, kažu u HŽ Infrastrukturi. No, najveći je izazov drastičan porast cijena jer je ubrzo nakon sklapanja ugovora o izvođenju radova u ožujku 2020. proglašena pandemija koronavirusa, što je dovelo do poremećaja na tržištu, a nakon napada Rusije na Ukrajinu dodatno su porasle cijene energenata i materijala.

Željeznički sektor najviše je pogodio rast cijena čelika, armature, betona, hidroizolacija, odnosno armiranobetonskih radova, gradnje nasipa i zaštitnoga sloja te nabave tračnica, pragova, tucanika i drugog, pojašnjavaju u HŽ Infrastrukturi.

Unatoč teškoćama, očekuje se da će se do kraja ove godine završiti oko 60 posto radova u Podravini, uključujući sve nadvožnjake i podvožnjake, većinu mostova, dva vijadukta, prijelaz za divlje životinje Kloštar Vojakovački i galeriju Velika Mučna, piše novinar Večernjeg lista Ivica Beti.

