Akrap objasnio zašto Milanović ne dolazi na summit u Dubrovnik

Stručnjak za sigurnost i geopolitički analitičar Gordan Akrap gostovao je u Novom danu kod TIhomira Ladišića gdje je komentirao ratu u Ukrajini i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na summit u Dubrovnik.

Na summit o Ukrajini koji će se održati u Dubrovniku dolazi i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, iako se očekivalo da će doći njihov ministar vanjskih poslova Marko Đurić.

Aleksandar Vučić stiže na summit u Dubrovniku

Akrap smatra da je to vjerojatno usmjereno kao poruka Bruxellesu i Washingtonu.

Osvrnuo se i na to da dolazi srpski predsjednik, ali ne i predsjednik RH Zoran Milanović.

“Mislim da postoji dogovor između predsjednika države i vlade tko, kada, u kojem trenutku predstavlja državu. Diplomatski je neuobičajeno da se na jednom događaju nađu dvije osobe koje na istoj razini predstavljaju državu”, objašnjava Akrap.

Javna tajna: Srbija prodaje oružje Ukrajini

“Sjetimo se zrakoplova Srbije koji je eksplodirao u grčkoj zračnoj luci. On je službeno išao u Mjanmar. Papirnato je to sve čisto u Srbiji. To je javna tajna da već dugo vremena Srbija izvozi svoju proizvodnju oružja i streljiva Ukrajini preko posrednika”, tvrdi Akrap.

Zelenski u srijedu u Dubrovniku. Poznato tko sve dolazi i zašto Milanović nije pozvan

Što za Zelenskog znači dolazak u Hrvatsku?

“On je sad u snažnoj diplomatskoj ofenzivi kako bi predstavio, objasnio i dobio potporu za “Plan pobjede”. On ima nekoliko detalja koji su otvorena priča i strateški ciljevi Ukrajine. U tom kontekstu on dolazi na povratku iz SAD-a i Bruxellesa i sada na područje Hrvatske”, kaže Akrap i dodaje da će se uglavnom razgovori svoditi na dobivanje potpore.

Ozbiljan napredak Ukrajine u proizvodnji besposadnih sustava

Akrap kaže kako Ukrajina na godišnjoj razini proizvodi oko dva milijuna različitih besposadnih sustava, uključujući letjelice, hodalice, zemne besposadne sustave te površinske i podvodne, čime nadoknađuje nedostatak u ljudstvu.

Žestok udarac za Moskvu! Ukrajina američkim oružjem uništila rusku radarsku stanicu

“Ove godine su uložili 7 milijardi, a iduće godine će 21 milijardu. Njihovi besposadni sustavi će kroz par mjeseci postići razinu autonomnosti razine 7 što je izuzetno ozbiljan tehnološki napredak”, rekao je Akrap i objasnio da je to moguće jer je Ukrajina bila domovina za tehnološki razvoj u vrijeme Socijalnog saveza.

Smatra da će to bitno utjecati i na sliku rata i na sve aktinvosti koje se očekuju u idućih četiri do pet mjeseci.

