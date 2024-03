Analitičar o Milanovićevoj šok-objavi: “Rijeke pravde mogle bi njega odnijeti”

Podijeli :

Nekoliko sati nakon što je objavio neočekivanu odluku da se parlamentarni izbori održe u srijedu, 17. travnja, predsjednik Republike Zoran Milanović iznenadio je javnost još jednom neočekivanom objavom.

Milanović se, naime, nenajavljeno pojavio na konferenciji za novinare predsjednika SDP-a Peđe Grbina i objavio da ide na parlamentarne izbore.

“U životu svakog od nas postoje trenuci kad treba izaći iz zone komfora. Taj čas je kucnuo na moja vrata momentom stanovitog Turudića. Došlo je vrijeme da se konji sedlaju”, rekao je Milanović s poetskim nabojem.

Potom je, citirajući stihove pjesme grupe Film, poručio: “Rijeke pravde dolaze, izlit će se na proljeće.” Pa dodao: “Živjet ćemo u jednoj boljoj, pravednijoj Hrvatskoj.”

“Želi biti i sudac utakmice i igrač”

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je Milanović time “izašao iz ormara”.

“On se autao, kako bi se reklo, ali mislim da to neće puno pomoći oporbi. Milanović je zaljučio da oporba bez njega ne može, što je vjerojatno točno, ali nisam siguran koliko može s njime. Sasvim sam siguran da to povređuje njegove obveze kao predsjednika države. Bilo bi korektno da je to učinio uz podnošenje ostavke”, kazao nam je Puhovski.

Situaciju u kojoj predsjednik Republike najprije donosi odluku o održavanju izbora, a potom najavljuje da će sudjelovati na njima, Puhovski je prokomentirao rekavši da “on istodobno želi biti i sudac utakmice i igrač”.

“Uspio je nadmašiti Tuđmana”

“To je nijekanje osnovnih načela diobe vlasti. On može imati taj tip moralističkog argumenta, da je stvar tako loša pa da mora nešto poduzeti. Ali za takvo što on kao šef države ima različite alate na raspolaganju. A to što kaže da treba “sedlati konje” poziv je na jedan tip hajdučije. Predsjednik države trebao bi biti zadnji koji će zagovarati hajdučiju. Ove “rijeke pravde” mogle bi njega odnijeti”, rekao je Puhovski.

“Ovo je jedan eksplozivni primjer narcističke konstrukcije osobe. Uspio je konačno u onome do čega mu je bilo stalo – nadmašiti Franju Tuđmana u nijekanju smisla vladavine prava”, zaključio je.

