Pljušte reakcije na Milanovićevu odluku: “Plenković je gotov”

Premijer Andrej Plenković sa stranačkog skupa u Osijeku komentirao je Milanovićevu iznenadnu najavu sudjelovanja na izborima uz SDP.

Komentiravši datum izbora koje je danas objavio Milanović, kazao je kako je 17. travnja Dan cirkusa.

“Da bi cirkuska atmosfera bila jača, dok smo se vozili prema Osijeku, čuli smo da je Milanović odlučio ići na izbore sa SDP-om. Jeste vidjeli to? To je taj cirkus koji se nastavlja. Mislim da je to sjajno, konačno su maske pale. Imali smo do danas skrivenog lidera oporbe, sad imamo kalkulatnog kandidata. Svi ćemo mu pokazati da će izgubiti i on i SDP po treći put. Postoje samo tri jasne poruke. SDP je nikad slabiji. Druga politička poruka je DORH. Ovako paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu”, rekao je Plenković s govornice na skupu u Osijeku.

