Analitičar: Oko jedne stvari bi se HDZ i DP mogli ujediniti

Politički analitičar Jakov Žižić bio je gost N1 Studija uživo.

Hrvatska je glasala protiv rezolucije o primirju u Gazi u UN-u. Oporba je na ovo reagirala burno.

“To je očito neka kalkulacija, prvenstveno premijera Plenkovića. Kad govorimo o odnosu prema Izraelu, HDZ danas ima desnije stavove od Franje Tuđmana, koji je bio dosta kritičan prema Izraelu i imao propalestinske stavove. Mislim da ne drži vodu ta ideja. Nema tu govora o povijesnoj odgovornosti i hipoteci hrvatskog naroda, slažem s Milanovićem. Ne slažem se Granićem, ovdje nema kohabitacije, ovo nije polupredsjednički sustav. Očito je Plenković imao ideju da ovo u tom trenutku najbolje za Hrvatsku i tako je napravio”, govori Žižić.

Objašnjava i kako Ustav nije jasan oko toga kako predsjednik i premijer surađuju oko vanjskopolitičkih odluka. Kaže kako se veleposlanik u UN-u vjerojatno nije osjećao dužan konzultirati s Milanovićem jer on nije sudjelovao u njegovom imenovanju. “Ne piše nigdje kakva je procedura. Jedino je jasno kod veleposlanika, tu vidimo kako stvari stoje. Očito je da Šimonović osjeća obvezu samo prema Plenkoviću, ne prema Milanoviću”, kaže.

Obrazloženja oporbe smatra nemuštima, neuvjerljivima. “U DP-u ima proamerički orijentiranih ljudi. Baš te vanjskoplitičke odluke mogu biti ono oko čega će se HDZ i DP ujediniti. To je primjer, oni mogu, ako će surađivati, reći da imaju vrlo slične vanjskopolitičke preferencije”, govori navodeći primjer DP-ovog zastupnika Stephena Bartulice. Žižić kaže i kako DP, prema njegovom mišljenju, ima više šase da osvoji nekoliko mandata i bude relevantna stranka nego npr. Socijaldemokrati.

Što se tiče HDZ-ove suradnje s manjincima, to je sigurno, kaže, a govoreći o DP-ovim istupima da neće s Pupovcem, kaže da to treba “dozreti”.

Govoreći o Vukovaru, Žižić kaže kako na ovom primjeru političke klase pokazuju svoje razlike i ovaj primjer im je dobrodošao da pokažu što misle. “Naši se identiteti zasnivaju na tim povijesno simboličkim pitanjima, dobro je za stranke da pokažu svoje razlike, stavove. Drugo je to što se mi bavimo nesuštinskim politčkim pitanjima. Trivijalno je je li U veće od V na tom plakatu. Ali to je u Hrvatskoj jako važno, to koristi cijeloj političkoj klasi”, govori analitičar.

Ističe i da je jako važno da se osude svi zločinački režimi. Što se tiče HOS-a, on smatra da ne odgovara politici da se to pitanje riješi. “To se da riješiti, ali se da i politički iskorstiti kad želite.”

Na pitanje je li moguće da gledamo ponovno dvije kolone u VUkovaru, Žižić kaže kako misli da “Penava nema ni snage ni kapaciteta da se suprotstavi Vladi”. “Mislim da on neće izvesti manevar kakav je HDZ napravio 2013. ali mi se bavimo drugim stvarima. Ne bavimo se neustavnim izbornim jedinicama, npr.”

Rejting HDZ-a unatoč svemu ne pada. Žižić kaže kako HDZ-u treba samo demobilizacijia drugih, onih nezadovoljnih. “HDZ je najvještiji u upravljanju tim nezadovoljstvom, ne dopuštaju da se ono previše politički mobilizira”, govori.

Solidnom opozicijom smatra Most, ali oni imaju problem nedovoljnog širenja infrastrukture u državi. “Most ima popularne zastupnike, ali gdje su oni sa svojim ograncima u Hrvatskoj. Važno je širiti se u društvu, u društvu se stvara politika”, govori.

