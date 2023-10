Hrvatski glas protiv primirja: “Najmanje pristojno u ovoj situaciji bi bilo da smo ostali suzdržani”

Podijeli :

N1

Novinari Jelena Bokun (N1) i Adrian de Vrgna (RTL) komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić aktualne teme.

Govoreći o hrvatskom glasanju protiv rezolucije o primirju u Gazi u UN-u, de Vrgna kaže kako Andreja Plenkovića i Gordana Grlića Radmana treba pitatit zašto je to tako, osim za floskulu o principijelnosti. “Najmanje pristojno u ovoj situaciji bi bilo da smo ostali suzdržani. Ne mogu shvatiti kako se netko ne slaže s tim da je mir najveća ljudska vrijednost. Mi imamo sulude sukobe, s iskustvom rata koje imamo… Ovakvo svrstavanje ne može biti prihvatljivo. Kakvu posljedicu to može imati? Možda je Milanović čak u pravu. Jesmo li nacrtali metu? Nisam dobio odgovor ‘ne, to nije tako'”, govori de Vrgna.

“Šef diplomacije kao kompententan kaže predsjedniku da je nekompententan. Ne bih u to ulazio”, kaže de Vrgna.

Glavna skupština UN-a pozvala Izrael i Hamas na hitno primirje. Evo kako je glasala Hrvatska Milanović o rezoluciji UN-a: Plenković je hrvatsku diplomaciju pretvorio u službu svojih poslušnika

“Nadam se da najgoreg scenarija neće doći, ali staviti se na stranu ovih 13 drugih, ja to i dalje ne shvaćam”, dodaje.

“Na kojoj smo strani povijesti je nešto što premijer voli često isticati. Čini se da će ovo biti jedna od tih situacija pa će biti zanimljivo vidjeti njegovo objašnjenje. … Zašto smo se svrstali među tih 14 zemalja, među kojima su tri članice EU-a, iako Gordan Grlić Radman ponavlja da je tu većina zemalja EU-a… To nije istina, tu su egzotične zemlje. Kako se RH tu svrstala, e, to je zanimljivo. Premijer si tu nastavlja graditi put prema inozemnoj karijeru, neki govore”, ukazuje Bokun.

De Vrgna smatra da bi hrvatsko svrstavanje uz Izrael i SAD bilo fantastično da se poštovala procedura. “Ako predsjednika niste ništa pitali o ovako bitnim stvarima… Ovaj sukob traje skoro sto godina i može biti novo bure baruta.”

“Teško je razumjeti da nismo osudili tako nešto i da imamo objašnjenje koje ima SAD- Kad je riječ o hrvatskom stavu, možemo se pitati je li to zaista razlog koji stoji iza hrvatskog protivljenja. Čut ćemo premijera, čuli smo predsjednika. Ovo da imaju loše odnose pa ga nisu pitali je neprihvatljivo. Plenković kaže da nas predsjednik sramoti u inozemstvu, ovo je očit primjer nekomuniciranja, očito je da predsjednik nije znao za ovo. Na svjetskim portalima se ističemo kao jedna od 14 zemalja, a s druge strane je 120 zemalja”, kaže Bokun.

Gvooreći o zamrznutom sukobu oko hrvatske diplomacije, de Vrgna kaže kako Hrvatska mora biti iznad svega i ne može biti taoc osobnih taština i odnosa političara, čak i onih koji su dobili milijun glasova. “Da se mogu dogovoriti, vidjeli smo na slučaju Beograda, tamo su imenovali veleposlanika. Dajte najbolje kandidate pa se dogovorite. Ili nemojte pa imamo ovo što sad gledamo”, govori.

Bokun ističe kako apsolutni fokus događaja u Gazi moraju biti civili, a oni su zbog svega što se događa ispali iz fokusa. “Imamo četiri tisuće mrtve djece. To mora biti naslov, to mora biti fokus.”

“Kako je moguće da svijet šuti i gleda to mirno, rekla bih da je to ono što je uznemirujuće”, kaže.

De Vrgna je povukao i paralelu s događajima u ratu. On kaže da su hrvatski generali izručivani, da se sudilo hrvatskim vojnicima, časnicima, koji su bili optuživani za ratne zločine. Ističe da su neki od njih odgovarali, da su HRvatsku na takve poteze forsirale sve organizacije za ljudska prava. “I u obrani se mogu počiniti zločini. Oni koji tvrde da ne mogu, to nema veze sa životom, rekao bih”, zaključuje de Vrgna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.