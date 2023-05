Analitičar otkriva što bi se trebalo dogoditi da Vučić padne: “To nije izvjesno”

Podijeli :

Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL

Politički konzultant iz Beograda, Dušan Milenković, gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao prosvjede koji su se zaredali u Srbiji nakon masovnih ubojstava, a koje vlast uporno pokušava pokazati kao akcije oporbe.

Milenković smatra Aleksandar Vučić ima razloga za zabrinutost. “To je jedan od najvećih prosvjeda u njegovoj vladavini. Ovi prosvjedi su organski, za razliku od njihovih gdje plaćaju i potplaćuju ljude da dođu”, rekao je.

“To je posljedice problema koji nastao s masovnim ubojstvima, a prosvjedi su došli na taj problem koji on ima. Vučić je imao puno obraćanja narodu u zadnje vrijeme što pokazuje dozu nesigurnosti”, dodao je.

Paralelna stvarnost medija u Srbiji: Laži, etiketiranje i targetiranje

“Prvi prosvjed je bio iznenađujuće velik, a drugi je nadmašio sva očekivanja. Ovo je očigledno posljedice ogromnog straha i sigurnosnog problema, ali i svjesnosti da ova vlast nije sposobna riješiti te probleme. Naravno da je većina ljudi oporbeno nastrojena, ali prije ih nije bilo moguće izvući na ulice”, napomenuo je.

Što se tiče izvještavanja srpskih medija koji su ironizirali broj prosvjednika, Milenković kaže da oni u Srbiji to imaju svakodnevno. “Njih 90 posto je režimski kontrolirana i oni stalno prikazuju neku paralelnu stvarnost, ali vidno je da to rade sve lošije i da prave greške. To se vidi nakon ovih ubojstava, ali i u vrijeme korone. Sve je to kulminirali s twittom Ane Brnabić što je skandalozna stvar”, rekao je.

VIDEO | Nevjerojatni prizori iz Beograda: Dron snimio kolonu prosvjednika

“Na RTS-u se izvijestilo, djelomično, o prosvjedu s navodnim tehničkim smetnjama. Ali činjenica da su oni izvijestili, a RTS je dugo bio dosta zamračen tako da je ovo jedna zanimljivost”, tvrdi.

Što se tiče kontra-prosvjeda kaže da u Srbiji imaju povijest kontra-mitinga. “Milošević je to radio, ali u vrijeme kada je bio prvi prosvjed, on bi organizirao i svoj. Stoga ovo ne bih nazvao kobra-mitingom”, smatra Milenković.

Dodao je da oni to rade jako organizirano u smislu da daju ljudima slobodan dan na poslu, izlet u Beograd, i ostale beneficije. “To je stvar koju Vučić radi jako efikasno i ja očekujem ogroman broj ljudi jer se spominju tisuće autobusa koji stižu u Beograd”, rekao je.

Smatra da ne vidi način da Vučić ode sam. “Moralo bi se dogoditi nekoliko jakih potresa iznutra, ali to nije vidljivo u ovom trenutku. Imamo lokalne izbore sljedeće godine i ti izbori mogu dati njima neke lošije rezultate, ali neki brzi pad nije izvjestan”, smatra Milenković.

