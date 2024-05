Petrov o današnjem sastanku Plenkovića i Penave: “Meni je zanimljiva jedna stvar”

Podijeli :

Predsjednik Mosta Božo Petrov gostovao je u N1 studiju kod Igora Bobića gdje je komentirao post-izborne dogovore.

Petrov tvrdi da nije normalno da se koristi i dan Grada Vukovara za političke pregovore HDZ-a i DP-a. “Volio bih samo ispraviti Penavu o referendumu koji smo ponudili. Mi smo predložili da se konstituira saborska većina id a ona pokrene ustavotvorni referendum na kojem će građani odlučiti žele li da predstavnici manjina formiraju vladu i da glasaju o državnom proračunu ili žele čistu politiku. To smo DP-u iskomunicirali”, rekao je.

“Drugo je netočno rekao da trenutno nema jasne parlamentarne većine. Točno, mi želimo da upravo ovo bude razlog zbog kojeg će se konstituirati većina jer DP govori da ima problem s tom političkom trgovinom i da su se manjinci i prije kraja pregovora priklonili HDZ-u. Puno ljudi u državi kada gleda ovu trgovinu to im izlazi na nos”, dodao je.

“Mi DP-u dajemo da umjesto ovih sramotnih pregovora pristupe, formiramo većinu, riješimo ove probleme i izađemo ponovno na izbore”, naveo je.

Na proslavu Grada Vukovara došao je premijer Plenković iako je prošle godine ondje bio predsjednik Milanović. “Ne znam koji je protokol i koga su zvali, ali meni je zanimljivo da DP unatoč obećanjima da neće s HDZ-om već tjednima pregovara s HDZ-om. Navodno su im problem manjine, a mi im dajemo konkretan način da to riješimo, ali ono to ne žele nego i dalje pregovaraju s HDZ-om. To je zanimljivo. Pozivam ih da ostanu vjerni svojim riječima”, napomenuo je Petrov.

“Ako se nešto želi riješiti onda se nađe način, ako se ne želi riješiti onda se nađe izgovor”, dodao je.

Naveo je da prije izbora nisu htjeli s DP-om jer su dizali kaznene prijave protiv Mosta. “Bez obzira na to, ako se može nešto dobro napraviti. Oni s nama i sa Suverenistima imaju dovoljno ruku da spriječimo lijeve politike”, rekao je.

“Nisam vidio da je itko dao takvu tihu potporu Plenkoviću kao Tomašević. Podsjetit ću vas, oni nisu htjeli ići ni s ljevicom i po tome su izgubili par mandata koji su otišli HDZ-u. Sada im ne odgovara desnica, a navodno bi htjeli odvesti HDZ u oporbu. S čime? S 10 mandata?”, zapitao se Petrov.

“Meni se čini da njima ovako odgovaraju svati. Je li u pitanju Zagreb, ili neki tihi dogovor s Plenkovićem, ne diram te, ne diraš me, ja ne znam, ali ovo što oni rade nema nikakve logike i direktno pomažu HDZ-u svojom isključivošću”, dodao je.

“Hoće li Vesna Vučemilović podržati HDZ to nema veze s Mostom, to je na njezinoj odgovornosti. Ona ima svoj mandata, ali puno su tu ugradili Most i Hrvatski suverenisti”, naveo je.

Ponovio je damu je žao što je došlo do razlaza s bračnim parom Raspudić i vjeruje da će i dalje surađivati.

