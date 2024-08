Analitičar predviđa potpuni raskol u DP-u: “Dugoročno, od njih neće ostati ni D”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Bliži se subota, 31. kolovoza, kada će na izmaku lažne sezone kiselih krastavaca burni konflikt unutar Domovinskog pokreta na izbornome saboru dobiti svoj epilog.

Nakon što je potkraj srpnja predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava sazvao izvanredni izborni sabor, postalo je jasno da unutar stranke postoje dvije frakcije – Penavina i ona Marija Radića – te da njihova borba ide k vrhuncu.

ANKETA / Tko bi trebao voditi Domovinski pokret – Penava ili Radić?

To se i potvrdilo proteklih tjedana, naročito otkad je Radić javno najavio kandidaturu za šefa stranke. Teške optužbe i niski udarci kulminirali su proteklih dana međusobnim prozivkama kojima se u pitanje dovodilo upravo ono što se u DP-u ističe kao temeljni politički credo – domoljublje.

Visoke tenzije uoči izbornog sabora

Dovelo se tako u pitanje sudjelovanje Penave i njegovog oca u Domovinskom ratu, njihov ratni put, a kandidata Penavinog tabora za potpredsjednika stranke Stipu Mlinarića Ćipeta prozivalo da je izvlačio novac iz braniteljske udruge za kulturu sjećanja na žrtve ratova i poraća Centar dr. Ivana Šretera. Radiću je pak uzvraćeno pitanjem gdje je bio 1991. te tvrdnjom da je svojedobno bio niži časnik (podoficir) JNA.

U toj očekivanoj atmosferi visokih tenzija čeka se subotnji rasplet. A kakav bi u slučaju pobjede pojedine od tih frakcija mogao biti, pitali smo političkog analitičara Davora Gjenera. On ne sumnja da sukob u DP-u vodi k potpunom raskolu stranke.

Hoće li Penava ostati u stranci ako pobijedi Radić? “To nisam ja”

“Pitanje dugororčnih odnosa u DP-u je potpuno jasno. Naučili smo to na primjeru drugih stranaka koje na izborima uhvate 8-9 posto glasova pa misle da su strašno važne u političkoj areni. A ključni ljudi tih stranaka onda si umisle da su nacionalno važne ličnosti i da se prema stranci mogu odnositi neodgovorno i odnijeti sa sobom pola stranke. A ne znaju da u tom slučaju, kada se 9 posto dijeli na dva, to nije matematički 4,5 posto, nego je to politički – nula. Stoga je jasno da od DP-a dugoročno neće ostati ni D”, smatra Gjenero.

“Kad nemate 5 posto politički ne postojite”

Stranka će, po njegovom mišljenju, nakon neminovnog raskola pasti ispod izbornog praga.

“A kad nemate 5 posto, u političkom smislu ne postojite”, dodaje Gjenero.

Groteskonom drži stuaciju u kojoj jedna frakcija pokušava prevladati drugu, a obje žele ostati u koaliciji s HDZ-om.

“To bitno olakšava posao premijeru Andreju Plenkoviću, iako ni on nije potpuno miran jer je situcija s koalicijskim partnerom do neke mjere neizvjesna. Ne mogu procijeniti koliko će saborskih zastupnika otići s Penavom, a koliko s Radićem, ali ono što mogu procijeniti jest da će onaj tko bude poražen morati otići. Jasno je da Penava ne može ostati s Radićem i obrnuto”, kaže Gjenero.

Analitičar o raskolu u DP-u: Mislim da je odmah bilo jasno da oni ne mogu ostati kompaktni

Tek će se na lokalnim izborima sljedeće godine kristalizirati situacija nakon raskola u Domovinskom pokretu.

“Tada ćemo vidjeti što je ostalo od stranke koja je nakon parlamentarnih izbora bila treća po snazi na nacionalnoj razini”, ističe Gjenero.

“Tko god izgubi, tvrdit će da je prevaren”

Što se tiče odnosa u vladajućoj koaliciji u kojoj je DP partner HDZ-u, Gjenero smatra da neće biti većih promjena, ali da neće svi trenutni DP-ovi ministri i državni tajnici ostati na tim položajima.

“Vidimo, primjerice, da postoje određeni problemi između HDZ-a i ministra poljoprivrede Josipa Dabre. Bez obzir na čijoj strani on bio na unutarstranačkim izborima, tu će i dalje biti problema”, ističe.

“Tko god izgubi na ovim unutarstranačkim izborima, tvrdit će da je prevaren i da su izbori lažirani. I to će, ponavljam, ići prema raskolu. Ako iz tog raskola nastane nova stranka, obje će biti ispod 5 posto”, dodaje Gjenero.

Je li vladajuća koalicija ugrožena? “HDZ-u je lakše kad je partner slabiji”

Problem vidi u nepostojanju konzistentnih javnih politika Domovinskog pokreta.

“Kad nemate takvih javnih politika, kad niste međunarodno umreženi, kad nemate jasan profil, a imate prilično volatilno (nestabilno) biračko tijelo, unutarstranački raskol obično biva stres koji vodi kraju”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.