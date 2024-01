VIDEO / Plenković o Mostovim optužbama: Oni su nebitni. Za čiji privatni interes rade?

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Novog Vinodolskog, nakon koje se osvrnuo na optužbe iz Mosta.

Naime, članovi te stranke tvrde da je nekadašnji Vladin povjerenik za Agrokor Fabris Peruško napravio štetu Fortenovi, a u korist Pavla Vujnovca. Premijer je to odbacio, u svom stilu, prozivanjem Mosta.

“Kad ste dugo na vlasti odlijepite se od dijela stvarnosti. Dugovječnost Plenkovića možda čini nervoznim”

“I inače su oni nebitni kao politička opcija, a mislim da su reagirali oni iz kompanije koji trebaju reagirati. Ništa novo. Pitanje je samo uvijek za čiji privatni interes oni rade. To je ključ, kad god se sagledavaju njihovi medijski nastupi o tome treba voditi računa. Vidjeli smo to u aferi Most prije nekoliko dana, a ovo je nešto nalik na to”, izjavio je, prenosi Dnevnik.hr, pa nastavio:

“Kada slušate izjave zastupnika Mosta, morate se samo pitati za čiji privatni interes oni rade. Čitao samo maloprije dok smo se vozili ovdje reakciju Fortenove, ispada da rade za ruske interese. Postavite to pitanje njima.”

Vijest o sucu Ivanu Turudiću kao glavnom državnom odvjetniku nije komentirao, samo je ponovio da će sva četiri kandidata biti saslušana.

