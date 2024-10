Plenković: “Lažu vas, ljudi. Milanović vas laže cijelo vrijeme”

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Petrinji je razgovarao s novinarima. U ponedjeljak se susreo s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi. Premijer kaže kako podržava rad EPPO-a te da je bio podrška ovoj instituciji i dok je bio zastupnik u EP-u.

Plenković kaže kako je stvar oko slučaja Geodetskog fakulteta, zbog kojeg je svojedobno razmjenjivao oštre izjave s Kovesi, jasna. “Mi smo ti koji su pretrpjeli štetu. To je dimna zavjesa. Ja se borim protiv situacija u kojima se u bilo kojem predmetu dovodimo u situaciju da se određene privilegirane informacije puštaju u medije i stvara se okvir da je netko kriv. Time se automatski radi pritisak na sudstvo i utječe na proces”, kaže Plenković naglašavajući da govori kao pravnik. Spomenuo je i slučajeve gdje se uništilo karijere ljudima koji su na kraju oslobođeni. “Nismo ni za hajku i harangu koja se najčešće događa. Tko je imao štetu? Mi smo imali štetu”, kaže.

O sukobu nadležnosti, kaže, europska tužiteljica i on nisu razgovarali.

“NSATU for dummies”

Plenković kaže kako je ispitivao koju “igru igra Milanović”.

“NSATU for dummies, da shvatimo o čemu se radi. NATO ima aktivnost koju je Milanović prihvatio u Washingtonu. Pravni dokumenti NATO-a jasno kažu da potpora Ukrajini kroz NSATU ne znači uvlačenje bilo koje članice NATO-a u rat u Ukrajini. Teza da pomažemo zaraćenoj strani ne stoji, ona je anulirana mišljenjima pravne službe NATO-a. To nije ratna misija, to je potporna aktivnost, o tome odlučuju hrvatski zastupnici, a on je uskratio suglasnost”, govori Plenković.

Miljenić: Vlada je obmanula saborske zastupnike i cijelu hrvatsku javnost. Njima na dušu

Ponavlja i da dvoje časnika koji bi išli u Njemačku “ni na koji način ne mogu ići izvan država saveznica”. “Neće se dogoditi da mi pošaljemo dvoje ljudi u Njemačku pa im netko kaže da sutra idu u Harkiv. To se ne može dogoditi zbog ograničenja o kojemu je jasno Anušića obavijestio i Kundid”, kaže Plenković. U Ukrajini je, kaže, nekoliko časnika NATO-a, ali su oni časnici za vezu. “Ako je to Milanovićevo nadmudrivanje… Pa neće oni to oružje otpremiti u Bangladeš, NATO i danas ima predstavništvo u Kijevu. Gospodo, jeste li za Zapad ili za Istok”, pita Milanovića premijer. Rekao je i kako je predstavništvu NATO-a u Ukrajini trenutno 50-ak ljudi.

“Nema nikakvog opravdanja za oporbu, da ne podrži odluku koju Vlada predlaže Saboru. Neka glasaju protiv svega onda. Zašto bi podržali odlazak u Poljsku ili na Kosovo, ista je stvar”, kaže. Dodaje i da se dvojici časnika u Njemačkoj neće dogoditi ništa, da je veća šansa da se nešto dogodi na Kosovu ili u npr. Libanonu.

“Milanović ovo ne radi radi klasificirane bilješke, on ovo radi radi političkog cilja. Jer želi Ukrajini poslati poruku da nije za Zapad, nego za Putinovu Rusiju koja već dvije godine uništava ovu zemlju”, kaže premijer.

Na saborskom odboru pročitano je pismo načelnika Glavnog stožera OSRH-a Tihomira Kundida. Plenković ponavlja kako je bilješka nebitna. “Oni su ostali bez argumenata. Izađu van i lažu hrvatski narod da Vlada šalje vojnike u Ukrajinu Kad smo dokazali da lažu ulovili su se neke zabilješke, koju ne čita Milanović. Nek’ zamisle drugu aktivnost, misiju, ako trebaš pomoći nekoj zemlji, pa gdje ćeš imati časnike za vezu… Nećeš u Australiji. Sve skupa je to politiziranje, sramotan pokušaj otimanja načelnika GS-a, otimanja prozapadne orijentacije…. Uglavnom, lažu vas, ljudi. Milanović vas laže cijelo vrijeme, pokazujemo se kao slaba, kilava država koja ne bi trebala imati refleks pružanja pomoći Ukrajini ako slijedimo njegovu politiku”, govori Plenković. R

“Ne lažu ovi i oni, laže vas Milanović i njegova ekipa i oni koji će ga podržavati u Saboru”, govori premijer.

Zekanović o Orešković

“Mislim da je pretjerao i da se treba ispričati. Međutim, ovaj isti Milanović je gospođu Orešković nazivao narikačom, kao i gospođu Puljak. Vašu kolegicu je nazivao kreštalicom. Uglednu profesoricu je nazvao priležnicom. Namjerno ne spominjem imena tih žena. I sad se našla ekipica koja će pogaziti međunarodni položaj Hrvatske da bi skočila na Zekanovića, a mudro odšutješe narikanje… Licemjerje kojim ljevica ide za dvostrukim standardima u Hrvatskoj nema kraja”, kaže premijer na pitanje o Zekanovićevoj izjavi da Daliju Orešković zamišlja u krevetu omotanu hrvatskom zastavom.

“Točka na licemjerje. Zekanović je pogriješio, nije to trebao reći. Ali što Orešković izgovara o nama, što nju nitko ne poziva na odgovornost. To je netko tko je glumatao da je neovisna osoba na čelu neovisne institucije. S ovoliko žuči, difamacija i primitivizma s kojim ona nastupa, ta nije smjela kročiti bilo što što se naziva neovisna institucija. Ona je sramota, postoji samo zato što su je ovi iz SDP-a uzeli za ruku i stavili na listu da skupe nešto malo glasova ljudi koji joj iz meni potpuno nepoznatih razloga daju povjerenje na izborima”, govori Plenković.

Još jednom je optužio ljevicu za licemjere. “Licemjerna ljevica može sve, može jedan besprizorni Beljak doći na Markov trg i reći da ove ovdje treba zapaliti na lomači i to je ok, nikom ništa. Da mi to radimo, to bi bilo strašno. Hrvatski medijski prostor je pun dvostrukih standarda i licemjerja. A ovo što Milanović radi… Mi hoćemo na Zapad, on hoće na Istok.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.