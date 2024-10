Miljenić: Vlada je obmanula saborske zastupnike i cijelu hrvatsku javnost. Njima na dušu

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Novi manevar Ureda predsjednika. Tvrde da odluka o slanju dvojice časnika u Njemačku, u sklopu misije za Ukrajinu, sadrže povjerljive podatke. Tražili su da se sjednica saborskog Odbora zatvori za javnost, no to se nije dogodilo. Održana je, i to ponovno bez načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida kojem je predsjednik Zoran Milanović zabranio dolazak. Orsat Miljenić komentirao je dokument kojeg je ministar Anušić pokazao javnosti.

“I ovo što je on napisao, naravno da je predsjednik za to znao. Nije nikakav problem da načelnik izvijesti ministra o svim elementima. Mi to cijelo vrijeme govorimo, da sve što zna načelnik, zna i ministar”, rekao je Miljenić.

“Međutim, o čemu se ovdje radi? Kao što je ministar rekao, postoje klasificirane informacije koje su relevantne. Predsjednik je rekao, i stoji kod toga, da neće pustiti načelnika da ide na otvorenu sjednicu, znajući da on raspolaže drugim informacijama o kojima ne može govoriti. Jedina poruka HDZ-ovcima je – zatvorite sjednicu Odbora, načelnik će doći sutra i iznijet će sve što zna. Ovo je ponovno manipulacija. On piše u otvorenom dopisu nešto što je nesporno.”

“Vojska nije ničija i ne svjedoči”

Miljenić ne misli da Kundid staje na stranu Vlade.

“Ne staje na stranu Vlade. Po čemu? Ja to u dopisu nisam vidio, ali to nije ni bitno. Ministar je danas potvrdio da postoje informacije relevantne za tu misiju, koje su klasificirane, i koje ima načelnik Glavnog stožera. Ako saborski Odbor, koji može zasjedati u zatvorenoj sjednici, hoće znati o čemu se radi, onda se dignu ruke, izglase se zatvaranje sjednice. Načelnik dođe i kaže im sve što zna. Ovako, načelnika puštati da dođe tamo, mora mucati, govoriti ‘to vam mogu, to vam ne mogu reći’ – to nije zadaća vojske”, kaže Miljenić za RTL.

Odgovorio je na pitanje zašto se dosad nije tražilo da sjednica ne bude javna.

“Cijelo vrijeme to govorimo. Ovdje se radi o beskrupoloznoj manipulacija i korištenja načelnika Glavnog stožera da bude, kako je ministar Anušić rekao, ‘naš svjedok’. E pa, vojska nije ničija i ne svjedoči. Radi po Ustavu i zakonu. Upravo to radi načelnik Glavnog stožera”, poručuje Miljenić.

Miljenić kaže da je na Odboru čuo kako je postojao prijedlog da Kundid dođe na tajnu sjednicu: “Koliko znam, a to sam i čuo na Odboru, takav prijedlog je postojao. To predsjednik ne može predlagati, to je na Odboru. Predsjednik samo može reći – ako načelniku ne dozvoljavate da govori ono što zna, onda se njime manipulira i onda neće doći. Nije predsjednikovo da uređuje Saboru. Sabor donosi odluku hoće li biti javno ili ne. Zastupnici su danas birali hoće li ili neće informaciju. Izabrali su da neće. Njihovo pravo, oni će na temelju toga donijeti odluku. Vlada ima političku odgovornost da je sakrila određene informacije. Znajući da su tajne, oni su inzistirali na otvorenom Odboru. Obmanuli su saborske zastupnike i cijelu hrvatsku javnosti. Njima na dušu.”

Na pitanje zašto su te tajne sporne samo u Hrvatskoj, Miljenić odgovara: “Otkud vi znate kako se vodi i raspravlja u drugim članicama? U ovom trenutku pristalo je devet zemalja. Svaka zemlja ima svoj zakonodavni proces i dijeli ili ne dijeli informacije, donosi odluke i za njih odgovara. Tako i naš Hrvatski sabor. Jedna stvar mora biti jasna. Ovdje ne određuje Vlada, ne određuje predsjednik, određuje Hrvatski sabor. Sabor će odluku izglasati ili je neće izglasati. Nikakv problem, to je čista domena zastupnika koji moraju dići ruku za jedno, drugo ili napraviti nešto treće. Ovo kad pitate tko je obmanut, a tko nije, ja stvarno ne znam i to nije naš posao, svaka zemlja donosi”, rekao je Miljenić te nastavio:

“Imate drugu informaciju, potpuna laž od nekakvih tamo iz HDZ-a. Oni kažu – ‘s ovim smo nepouzdan partner’. Znate li što je KFOR? To je misija NATO-a koja ima istu snagu kao i ova. Znate li koliko NATO zemalja ne sudjeluje u KFOR-u? Devet. Jesu oni izašli iz NATO-a?”.

“Predsjednik nije to tako govorio”

Miljeniću su pustili Milanovićeve izjave u kojima govori da su hrvatski vojnici fizički u Ukrajini te da će “naši ljudi biti dio tog tima”.

On je na to rekao: “Mi iz Zagreba možemo voditi operacije koje se odvijaju na Antarktiku. Jesmo li mi dio te operacije? Jesmo. Netko će biti na Antarktiku, netko u Zagrebu, netko u Australiji.”

Kaže da ne može govoriti tko će biti na ukrajinskom teritoriju. “Kao što sam rekao, o tome je možda mogao govoriti načelnik Glavnog stožera, da su mu HDZ-ovci dopustili da govori. Oni su mu to zabranili, onemogućili jer o tome jedino može govoriti na zatvorenoj sjednici”, govori Miljenić.

Miljenić se ne slaže da je predsjednik govorio jedno, a sada izjavljuje drugo: “Predsjednik nije to tako govorio. Uostalom, slušatelji su poslušali, nemam vas namjeru uvjeravati. Imate pravo na svoje mišljenje.”

Odgovorio je na pitanje i misli li da će Sabor donijeti odluku na temelju nepotpune informacije. “To uopće nije posao predsjednika. Predsjednik je svoju odluku, da ne dozvoljava, da ne daje prethodnu suglasnost, donio na temelju informirane informacije koju je imao, koja sadrži i neke druge informacije. Što će Sabor imati, što će odlučiti da imaju, što je njima dovoljno – to je njihova stvar. Oni su političari i odgovorni su za to”, smatra Miljenić.

Ministar Anušić tvrdi da Milanović Kundidu prijeti umirovljenjem i slanjem na vojni sud.

“Mi danas govorimo o vrlo ozbiljnim stvarima. Govorimo o ratu gdje u ovom trenutku gine ne znam koliko ljudi. Trebamo biti ozbiljni ljudi. To su takve gluposti da ih neću komentirati. Glupost, to je gore od laži”, zaključio je Miljenić.

