Plenković odgovorio Milanoviću: “Nastavlja voditi halucinirajuću politiku”

Predsjedništvo HDZ-a održalo je sjednicu nakon čega je predsjednik stranke dao izjavu.

Andrej Plenković je na početku govorio o dogovoru sa sindikatima. “Mislim da je najveća većina zadovoljna”, rekao je. Osvrnuo se još jednom i na rast BDP-a.

“Priče o zločestom HDZ-u koji ukida prirez da onemogući stabilnost financija gradova, pokazale su se lažnima”, istanuko je rekavši da su to sitni potezi kojim se pokušavaju ušićariti bodovi.

Govoreći o političkim temama rekao je da su gledali natjecanje oporbe koji će više žmiriti na rast BDP-a jer “to njima nije tema”.

“Vidim da je Milanović komentirao jučerašnji sastanak u Parizu. Razumijem da nekome prođe mandat pa ga nitko ne zove, to nije lako. Nastavlja voditi halucinirajuću politiku koja nije utemeljena niti na jednoj činjenici, nego mora izmišljati po uzoru na prethodnike i mene prikazivati kao premijera opasnih namjera. Pretpostavljam da me zato Macron zove, a njega ne. Zanimljivo je kad podsjetimo Milanovića i njegovih 54 zastupnika koji su bili suzdržani ili protiv kad se odlučivalo o benignoj misiji pomoći Ukrajini, i tu su bili protiv. Ponovno imamo proruski narativ koji šteti Hrvatskoj, koji je neprimjeren, a pritom lagati jedna je nova halucinirajuća dimenzija, u očaju od ljubomore što ga nitko nigdje ne zove niti ga pita. To je moj odgovor bez da vi pitate… Hrvatska zahvaljujući Vladi uživa respekt, a sigurno ne radi njega i njemu sličnih”, rekao je Plenković.

Na pitanje ako netko od saveznika potegne pitanje slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu, kako će se Hrvatska postaviti, rekao je: “Jučer je bio proces konzultacija. Rusija očito ne misli stati s agresijom. I dalje treba vojno podupirati Ukrajinu, što Hrvatska radi, ali nije bilo obaveze niti konsenzusa niti netko želi nekoga prisiliti. Niti je to, za razliku od ovog koji u očaju želi skrenuti pozornost da postoji, Hrvatsku itko tražio.”

Na pitanje forsira li se uvođenje vojne obuke i ima li to veze s Ukrajinu: “Samo o tome razmišljamo svaki dan i samo to sanjamo.”

“Bio je konzultacijski sastanak. Mnoge zemlje smatraju da moramo dignuti na višu razinu podršku Ukrajinu. Macron je samo rekao da to ne isključuje. Francuzi polaze od postavke da imaju veliku, snažnu vojsku, oni su nuklearna sila, imaju sposobnosti kao malo tko u Europi”, dodao je Plenković i rekao da ne smatra da je izjava neodgovorna. “On ima drugu vrstu odgovornosti, to je velika zemlja, drugačija je odgovornost u odnosu na globalnu sigurnost.”

“Da nema borbe protiv korupcije, rekao bi samo netko s Marsa”

Na pitanje jesu li razgovarali o pripremama HDZ-a za izbore, rekao je: “Nije bilo odluka. Kad ih bude, objavit ćemo. Ljudi na terenu su agilni i aktivni, za to ne treba posebna odluka. Pogotovo ovo što je Milanović halucinirajući izgovorio, govori čime se mi bavimo – razgrtanjem laži, difamacija…”

O situaciji s Ministarstvom kulture rekao je: “Smatramo da je ured EPPO-a odličan mehanizam. Ja kao netko jako proeuropski orijentiran podržavam da postoji takav mehanizam kontrole. Samo netko slijep ili nijem može reći da borbe protiv korupcije nema. To možete reći nekome tko je došao s Marsa u Hrvatsku. Drugo, u ovom konkretnom slučaju nedvojbeno je utvrđeno – sva tri ministarstva tvrde da su korištena nacionalna sredstva. Ako oni svi kao ozbiljni ljudi s hijerarhijom to jasno utvrde, onda je stvar jasna kao dan. Zato se naša pozicija neće promijeniti.”

