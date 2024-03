Plenković o Milanoviću: Ne znam koje košmare ima u glavi i nije me briga

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković javio se iz Bruxellesa gdje je komentirao početak pregovora BiH za ulazak u Europsku Uniju, ali i događanja na domaćoj političkoj sceni, parlamentarne izbore te to da je glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću propucan auto u vezi čega se oglasila i policija.

“Odluka o pristupanju BiH Europskoj Uniji donesena je sinoć nakon puno truda i rada. Čestitam Borjani Krišto i svima koji su se potrudili u ova tri mjeseca. Kod Nizozemske smo uspjeli također napraviti ključni pomak. Sad smo konačno postavili BiH da ulovi korak s onima koji su u pristupnom procesu. Jedan veliki politički uspjeh u veoma zahtjevnim okolnostima. Radili smo kao da radimo za sebe”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Plenković: Milanović je nadasve duhovit čovjek, to je općepoznato HDZ-ovci napali Milanovića: Jednom komšićevac – uvijek komšićevac

Navodi da su također razgovarali i o Ukrajini i Rusiji te ekonomskoj situaciju u svijetu.

Što se tiče naše pozicije, izvijestio sam o tome koliko je Hrvatska ekonomsko snažnija otkad je ušla u europodručje”, rekao je premijer.

“Milanovićev dilentatizam, izolacionizam i vrijeđanje nisu samo karakteristični za domaću politiku. Riječ je o osobi koja se ne snalazi u unutarnjem, a pogotovo vanjskom planu. To odmah govori kakve su mogućnosti takvog djelovanja. Za vrijeme svoje Vlade nije ni spomenuo BiH, podržavao je Komšića i ono što je na štetu Hrvata u BiH. Vidite da je odredio datum izbora usred tjedna. To što je neradni dan kod nas, nije za Hrvate izvan Hrvatske, Hrvate izvan Hrvatske stavlja u nepovoljan položaj”, rekao je Plenković te poručio da Zoran Milanović za Hrvate u BiH nije učinio u potpunosti ništa.

“Ne znam što se u tom košmaru u njegovoj glavi zbiva. Vidimo gubitnika, a sad i verbalnog nasilnika koji maltretira sve oko sebe i dobiva odjek jer je formalno predsjednik. Da nije to što je, ne bi ga ni prenosili, ovako moraju slušati razne halucinantne teze kojima se bavi. Koje košmare ima, ne znam i nije me briga. Ako hoćeš na izbore, izvoli. Ako nećeš, prestani kršiti Ustav i maltretirati ljude”, kazao je.

“Što ćemo mi kao društvo tolerirati nasilnika koji ima rezultate ravne nuli? Hrvatska nije u nikakvoj krizi, stoji nikad bolje. Ima političku stabilnost, ugled i jasan smjer, on je tu da uvjeri Hrvate da imaju problem, no mi svi skupa imamo problem s njim”, kazao je.

“Imamo gubitnika iz 2016. Da nije to što je, ne bi ga nitko prenosio, a ovako ljudi moraju slušati raznorazne halucitatne teze kojima se bavi. Nismo mi njegov uski krug prijatelja da moramo slušati ovakve budalaštine. Imamo posla s nekim s kim ne želimo biti u istoj sobi”, kazao je u vezi navoda da je glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću propucan automobil.

“To je zabrinjavajuće, očekujem da policija priopći o čemu se radi. Navodno je on primijetio razbijen retrovizor, pa nešto izvana, pa je otišao na servis, pa su na servisu u autu našli dva metka. Još ne znamo kako i gdje se to dogodilo, je li slučajno ili je to plod ozračja koje se stvorilo u zadnje vrijeme”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.