Plenković: Milanović je nadasve duhovit čovjek, to je općepoznato

Podijeli :

JOHN THYS / AFP

Premijer Andrej Plenković u Bruxellesu je na prvom globalnom samitu o nuklearnoj energiji, gdje lideri država članica Europske unije izmijenjuju iskustva o korištenju te energije u kontekstu dekarbonizacije.

Na samitu sudjeluje 20-tak predsjednika vlada, brojna izaslanstva, stručnjaci, čelnici nuklearnih elektrana koji su se okupili u Bruxellesu na prvom globalnom sastanku na vrhu.

Grlić Radman: SDP – Stranka demokratskih promašaja

“Što se tiče samita, održao sam izlaganje o značaju nuklearne energije, koja čini 20 posto u hrvatskom energetskom miksu. Pojasnili smo sudionicima da smo u proteklim godinama uložili gotovo 350 milijuna eura u modernizaciju NE Krško”, kazao je premijer i dodatno se dotaknuo energetskih tema koje se tiču Hrvatske, kao i težnji prema zaokretu prema obnovljivim izvorima energije.

Osim samita, održana je i sjednica Europske pučke stranke, bitan uoči nadolazećih europskih izbora. Potvrdio je da će ponovno podržati kandidaturu aktualne predsjednice Europske komisije. Također, premijer se dotaknuo pregovora BiH i EU-a.

“Dobili smo pozitivnu preporuku za otvaranje pregovora s BiH. Radimo na tome da sve državne članice to podrže na europskom Vijeću. Mislimo da je to povijesna odluka EU-a, da i nama najvažnija susjedna zemlja, gdje su Hrvati konstitutivan i ravnopravan narod, uhvati korak u procesu pristupanja. Za nas je to prioritet. Treba biti realan i svjestan da je odluka povijesnog karaktera, u tome nema dileme. Na tome radimo dugo, još od 2016. kad smo pomogli BiH da pošalje zahtjev. Ovo se događa isključivo zahvaljujući našem zalaganju na prosinačkom Vijeću. Trudit ćemo se da to bude jedna uspješna priča.”

Premijer je otkrio i priča li se u europskim političkim krugovima o namjeri predsjednika Zorana Milanovića da se umiješa u parlamentarne izbore.

Anušić dodao odgovor C u Milanovićevoj anketi na Facebooku

“Nema ništa posebno, ljudi prate, čude se, okreću očima, svi normalni ljudi. Jako dobro sve prate, svjesni su da je riječ o kršenju zakona, Ustava i da je to ponašanje izvan svih okvira. Snažna je potpora svih mojih kolega i svi žele pobjedu svojih partnera, HDZ-a.”

Predsjednik je na Facebooku postavio anketu u kojoj ga provocira.

“On je nadasve duhovit čovjek, to je općepoznato. Odgovorio mu je već Anušić. Za razliku od njega koji tumara Hrvatskom kao muha bez glave i bavi se ostacima propaloga SDP-a, mi za Hrvatsku radimo ozbiljne stvari. Za razliku od njegovog mandata, gdje je Hrvatska bila u recesiji, zbog njega. Vjerujem da su hrvatski ljudi ozbiljni i razumni pa će znati prepoznati tko im nudi sigurnost. Fabricirane krize može kreirati samo onaj koji ima osobni strah. Očito je taj strah zbog promjena na čelu DORH-a. Imamo posla s čovjekom koji ima problema, a ti problemi su slojeviti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Međunarodni tajnik HDZ-a u BiH: Hrvatima u BiH bit će osigurano pravo glasanja Dalija Orešković oštro po Ustavnom sudu: Dio sudaca je spreman na sve