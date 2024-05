Dretar novi državni tajnik? Plenković: Ne znam ništa o tome, osim da smo skupa išli u školu

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL/ilustracija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je nekoliko gradilišta u procesu obnove nakon potresa u Zagrebu, a tom prilikom je dao izjavu za medije.

Kaže da je pristup obrani bio cjelovit. Posjetili su i Čučerje i Markuševac gdje je potres najjače udario. “Izgrađene su nove kuće i vidim da su ljudi zadovoljni.”

“To je samo dio mozaika procesa obnove, preko 3000 obnovljenih lokacija u Zagrebu, sve skupa 2,5 mlrd eura je angažirano”, dodao je.

“Obilazeći ta gradilišta vidimo koliko je velik taj napor, obnove škola, fakulteta, javnih zgrada, sakralnih objekata, izgradnje potpuno novih zamjenskih kuća, višestambenih zgrada… Ogroman pothvat koji se odvija paralelno uz sve velike druge investicije. Zahvaljujem ljudima na strpljenju”, rekao je Plenković.

“Kad je riječ o Zagrebu i zamjenskim kućama, nadam se da ćemo biti gotovi u potpunosti do kraja 2025. godine, prema riječima Bačića, a drugi dio koji se tiče konstrukcijske obnove će trajati nešto dulje”, kazao je.

Naveo je i neke druge pozitivne pokazatelje. “Imamo najveću projekciju rasta,d rugu najveću u EU-u, najveću zapsolenost ikada i najmanju nezapsolenost ikad. Sve je to znak optimizma i želje da nastavimo smjerom kojim smo vodili Hrvatsku u proteklim godinama i da to naši sugrađani osjete na svom standardu, to je najbitnije.”

Kad će krenuti koalicijski sastanci i kad će biti objavljeni državni tajnici? “Prva sjednica je bila u ponedjeljak, druga sjednica je u petak, dali smo jedno vrijeme novim članovima vlade da se familiziraju s resorima”, rekao je, dodajući da je sada kampanja za europske izbore u fokusu.

Spominje se Dravor Dretar kao novi državni tajnik. “Ne znam ništa o tome, osim da smo skupa išli u školu.”

“Smisao Istanbulske konvencije je zaštita žena od divljaka”

Što se tiče Istanbulske konvencije, navodi da je bit zaštita žena od nasilja. “Smisao je zaštititi žene od divljaka i primitvaca i zato sam je želio ratificirati, da nam digne standarde.”

“Podsjetit ću javnost budući da je najčešće tema u vezi konvencije, bila je tema lijevih opcija, a lijeve su opcije bile na vlasti od 2011. do 2015. i nisu imale političke hrabrosti, htijenja ni volje da naprave ikakav korak da potvrde tu konvenciju. Oni koji najčešće govore o tome, kad su se trebali pokazati, nisu napravili ništa. Tu prvenstveno mislim na SDP, izvlače se na neke smiješne teze”, poručio je Plenković.

Povećanje plaća ministrima

Osvrnuo se i na moguće povećanje plaća ministrima. “Dakle, 2016. bilo je ljudi s iskustvom upravljanja koji su nam sugerirali da odmah prvi dan povećamo plaće ministrima tako da premijerova bude 10.000 eura. Mi smo rekli da to tad nije realno niti je normalno.

Kaže da je u međuvremenu porasla i prosječna plaća i mirovina, i medijalna plaća. “Smatramo da može doći vrijeme da u našem trećem mandatu da se otvori pitanje državnih dužnosnika, da i tu temu stavimo na stol. Naći ćemo određeno rješenje koje će biti primjereno odgovornosti u poslu kojim se bavimo. Trebamo sjesti, razgovarati, kad bude spremno, ići će u javno savjetovanje.”

“Što je čovjek na odgovornijoj poziciji, trebao bi biti adekvatnije plaćen.

Predsjednik RH trenutno ima najveću plaću hoće li to ostati tako? “Nismo o tome raspravljali.”

Hoće li Hrvatska slijediti Irsku, Španjolsku i Norvešku po pitanju priznanja Palestine? “Ne razmišljamo o tome u ovom trenutku, naša je pozicija ona o rješenju od dvije države, ali dogovorom.”

