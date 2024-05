Sokol: Priznanje Palestine? Ja ne znam koga bi tu trebalo priznati!

Podijeli :

Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP) je gostovao u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak je razgovarao o europskim izborima i situaciji na Bliskom Istoku.

Sokol je istaknuo važnost europskih izbora, kazavši da Europski parlament ima veliku ulogu kao jedna od glavnih zakonodavnih institucija: “Više od 70% naših zakona su implementacije europskih propisa. Tamo se odlučuje sve, od europskog proračuna do pitanja zaštite potrošača i zdravstva.”

Hrvatski prioriteti u EU parlamentu

Ravnomjerna kvaliteta i standardi zdravstvene zaštite u EU te zaštita potrošača ,glavne su aktivnosti kojima se Sokol bavio u Europskom parlamentu, a danas je skrenuo pozornost i na migracije: “EU je donijela pakt koji će postrožiti kontrolu na granicama i otežati te možda i onemogućiti zlouporabu sustava azila kakav smo imali dosad.”

“Važna je i zaštita nacionalnih interesa u institucionalnom okviru, gdje smo se zalagali za očuvanje prava jednoglasnosti u ključnim strateškim područjima kao što su porezi, europski proračun, vanjska politika i obrambena politika”, dodao je.

Španjolska, Irska i Norveška objavile su u srijedu da će 28. svibnja priznati neovisnu palestinsku državu na što je Izrael odmah reagirao povlačenjem veleposlanika iz tih zemalja.

“Uvjeti za two state solution nisu zadovoljeni”, tvrdi Sokol.

“Zadnji izbori za Palestinsku Samoupravu su bili prije 20 godina i tada je pobijedio Hamas. Teroristička organizacija je pobijedila pa je došao rat između njih, a onda je Hamas zavladao Gazom, a Fatah Zapadnom obalom. Ja ne znam koga bi tu trebalo priznati.

Nitko od njih nema demokratski legitimitet, međusobno su u sukobu, a ispada i da Hamas ima većinsku podršku stanovništva tamo. Ne znam kako možemo priznati entitet kojim vladaju teroristi”, objasnio je.

Krši li Izrael međunarodno i humanitarno pravo?

“Izrael je u vrlo teškoj poziciji”, kaže Sokol, a zatim dodaje: “Od svog osnutka je prisiljen boriti se za opstanak. Izrael je učinio sve da ispruži ruku Palestincima, a nemojmo zaboraviti da se prije skoro 20 godina Izrael jednostrano povukao iz Gaze, porušio sva izraelska nasaelja i Palestinci su u Gazi vladali 20 godina kako su htjeli i dobivali ogromnu pomoć izvana. Jedino kako su to koristili je planirajući kako pobiti što veći broj izraelskih civila.”

“Zašto nisu živjeli u dobrim uvjetima? To je pitanje za one koji su tamo vladali, a to je Hamas. Dok su tamo teroristi, tamo ne može biti diplomatskog rješenja. Izrael čini što je moguće da bi žrtve sveo na minimum”, naglašava Sokol.

