Plenković o Milanoviću: Moraš imati ozbiljan problem da mu povjeruješ da je brana demokracije

U ponedjeljak je održana sjednica Predsjedništvas HDZ-a nakon čega je izjavu za medije dao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Plenković se osvrnuo na plaće u državnom i javnom sektoru. “Mi smo sa sindikatima krenuli u razgovore o tri teme: pregovori o osnovici i oni su tražili povećanje od 10 posto. Fiskalni učinak na godišnjoj razini za to je 600 milijuna eura.”

“Mi smo smatrali, s obzirom na sve što Vlada radi i na stanje u privatnom sektoru, da je taj zahtjev bio prevelik. To smo u pregovorima komunicirali i izašli smo sa svojim prijedlogom čiji je fiskalni učinak za ovu godinu 250 milijuna eura”, dodao je Plenković, a prenosi Dnevnik.hr.

Primorac: Čim prijeti istraga DORH-a, Milanović postaje nervozan

Vladin prijedlog su prihvatili predstavnici državnih, ali ne i javnih službi. Plenković je komentirao i prijedlog da se uvede ocjenjivanje. “Mi živimo u društvu u kojem se one koji rade više i bolje nagrađuje. Ako nema ocjenjivanja, onda smo svi isti.”

O Kekinima

Komentirao je i izvide DORH-a po pitanju kuće Ivane i Mile Kekina. “Političari iz stranke Možemo! su u stanju na konferenciji za medije u stanju puštati moj glas koji njima, a to su oni napravili pomoću umjetne inteligencije, daje potporu.”

“Obrana Možemo! se u ovoj situaciji svodi na napade na HDZ, a mi ništa s tim nemamo. Neka se malo urazume i neka vide što rade dobro, a što ne”, dodao je Plenković.

Upitan je i je li se DORH upleo u predsjedničku kampanju jer je otvorio izvide vezane za predsjedničku kandidatkinju. “USKOK ili DORH nisu vezani predsjedničkim izborima. Meni to nije poznato i tako nije bilo, barem kad sam ja studirao pravo.”

Plenković o Milanoviću: On rezultate nema

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića. “On rezultate nema. Moraš imati ozbiljan problem da povjeruješ njemu da je on nekakva brana demokracije.”

Milanović potvrdio da će ići na jednu debatu predsjedničkih kandidata: “Više od toga ne dolazi u obzir”

“Milanović ide okolo i širi teze da smo mi prijetnja demokraicji. Mi? Neka me nauči koji su to koraci demokratski. Ideš na izbore, izgubiš i čestištaš. On ne čestita. Upadaš u parlamentarne izbore, USUD te upozori, ne – cunning plan. Teško poražen, tri mjeseca je lizao rane, nije ga bilo vidjeti i sad ima startegiju da govori što manje. Kad je izašao pred Vas ovako? neće, da ne prokliže jer računa na zaborav, čovjek koji je napadao vas iz medija, on nas uči demokraciji”, rekao je Plenković o Milanoviću.

“Protiv NATO-a, Europe, solidarnosti s Ukrajinom, proruska stajališta… Jesmo to sve zaboravili?”, nastavio je premijer.

