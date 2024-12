Milanović potvrdio da će ići na jednu debatu predsjedničkih kandidata: “Više od toga ne dolazi u obzir”

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je u ponedjeljak Plaški, Primošten i Trogir. Tom prilikom je dao izjavu za medije.

“Okej, ja sam kokoška, ne znam kako njega doživljavaju. On je lažan kao novčanica od 13 eura, dosadan kao prijateljska utakmica. Ali, kad nekom kažeš da ga plaća Moskva, to je ozbiljna kvalifikacija. Kad ja kažem da je Plenkovićev odabranik stanokradica, čvjek koji je ukrao jedan komad stana, tako što je doveo u zabludu prijevarom vlasnike… To se dogodilo, to ima sve elemente kaznenog djela prijevare”, rekao je Milanović.

Bulj odgovara Milanoviću: Orlovi su devedesete bili na braniku, a muhe, insekti i miševi su na Zrinjevcu mlatili kroasane

Novinarka ga je pitala i hoće li prihvatiti poziv na sučeljavanje te pustila video na kojem on govori da se barem jedno sučeljavanje kandidata mora dogoditi. Odgovorio je i na poziv Primorca na debatu protiv njega.

“Govorimo o debati koja se organizira i na kojoj sudjeluju svi kandidati, a ne stanokradica Dragan Primorac i ja. Ja sam izričito rekao da na tu debatu dolazim”, pojasnio je Milanović.

“Jedna debata kao i prije pet godina, to sam najavio, to je jedna vrsta obzira i prema biračima. Više od toga ne dolazi u obzir, jedna da i to će biti na HTV-u”, dodao je.

Kao svog protukandidata u drugom krugu vidi, kako je rekao, “stanokradicu” Dragana Primorca. “Mislim da će se drugi krug održati.”

Na kraju je još jednom prozvao protukandidata Primorca. “Potpuno mutan tip.”

