Plenković detaljno predstavio nove mjere: Pogledajte što se sve mijenja

Davorin Visnjic / Pixsell

Premijer Andrej Plenković predstavio je u ponedjeljak okvir novog, četvrtog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, vrijednog 1,7 milijarde eura, a detalje je iznio u utorak. Najveći dio četvrtog Vladinog paketa mjera pomoći odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije, za što će država osigurati 1,181 milijardu eura, za zaštitu od inflacije predviđeno je 169 milijuna eura, a za posebne potpore i poticaje 347 milijuna eura.

“Cilj Vlade je dati odgovor za krizu s kojom smo suočeni, ona je globalna, energetska kriza i želimo mjerama postići 3 temeljna cilja. Prvo je građanima i gospodarstvima ublažiti rast cijena energenata, drugo je zaštititi od inflacije i treće je dati potopore i poticaje ciljanim skupinama”, kazao je premijer.

Struja

Prema paketu mjera, cijena električne energije za kućanstva, za javni i neprofitni sektor, za malo poduzetništvo te poduzetnike do kraja rujna ostaje na istoj razini kao i u jesenskom paketu koji je vrijedi do 31. ožujka, a na snagu je stupio 1. listopada prošle godine.

“Potrošnja preko 1400 kWh je 0,088 eura. Ova se mjera odnosi na više od dva milijuna mjerna mjesta, vrijednost mjere je 82 milijuna eura. U ovu godinu ne ulazi struja potrošena od 1. siječnja do kraja ožujka, kreće se 1. travnja”, rekao je.

“Cijena za električne energije za javni i neprofitni sektor je sljedeći i idemo na cijenu 0,062 eura/kWh. Na ovaj način osiguravamo priuštivu cijenu za vrtiće, škole, fakultete, udruge itd.”, dodao je. “Za malo poduzetništvo je 0,062 euro/kWh.

Plin

Ova mjera je vrijedna 150 milijuna eura. Po porastu cijena plina, Hrvatska je predzadnja u EU, a iza nje je samo Mađarska.

“Osigurali smo priuštive cijene plina za naše građane. Cijena za kućanstva, javni i neprofitni sektor ostaje ista. Vrijednost mjere je 95 milijuna eura. Cijena za kućanstva zadržava se do 1. travnja 2024.”, kazao je Plenković.

Potpora za poduzetnike kad je riječ o plinu ostaje ista za poduzetnike s prosječnom godipšnjom potrošnjom don 10 GWh. Slijede porezne olakšice za energente za grijanje, vrijednost mjere je 35 milijuna eura.

Produžuje se, također do travnja iduće godine, i primjena snižene stope PDV-a od pet posto za isporuke prirodnog plina, za grijanje iz toplinskih stanica, za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, a vrijednost mjere je 35 milijuna eura.

I dalje će biti snižene trošarine na naftne derivate (bezolovni motorni benzin, dizel i loživo ulje), a ukupna je vrijednost mjere 133 milijuna eura.

Do travnja iduće godine ostaje nepromijenjena i jedinična cijena toplinske energije za sve toplinske sustave. Vrijednost mjere je 267 milijuna eura, a odnosi se na 159.000 kupaca (npr. gradove Zagreb, Sisak, Zaprešić, Velika Gorica).

Potpore umirovljenicima

Vrijednost mjere je 64 milijuna eura, a isplata je u travnju ako su korisnici obveznog mirovinskog osiguranja.

Ukida se dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje za 32.000 umirovljenika.

Naknade

Riječ je o mjesečnoj naknadi. “Ovima koji su najugroženiji dajemo 70 eura mjesečno za račune za struju i plin.”

Jeftinije ogrjevno drvo se produžuje za kućanstva u visini od 20% cijena po prostornom metru, vrijednost mejre je 4 milijuna eura.

Jednokatne novčane naknade za uzblažavanje rastra troškova života imat će 167.000 osoba od 150 eura. Pružatelji socijalnih usluga dobit će od 70 do 540 eura mjesečno.

Predstavljene su i isplate posebne novčane naknade. Isplata ide od 1. travnja.

Jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 eura dobit će 60 tisuća nezaposlenih (ukupno 6 milijuna eura), a nepromijenjena će ostati cijena obroka za studente (vrijednost potpore za 111 tisuća studenata ukupno 8 milijuna eura).

Primateljima dječjeg doplatka isplatit će se u travnju posebna novčana naknada (128 tisuća obitelji odnosno 230.000 djece), a ovisno o broju djece iznosit će od 45 do 160 eura.

Namirnice

Kod ograničenja namirnica postoje male modifikacije. Suncokretovo ulje će biti nešto jeftinije. “Zbog moguće nestašice prizvoda svinjskog mesa (lopatica i vratina) shvatili smo da postoji mogućnost da ako ostanu ograničene cijene da ih možda neće biti pa ćemo ih maknuti u četvrtak s liste, ali smo stavili carsko meso po cijeni od 3,79.”

Predstavljene su i potpore za mljekare, ribare, drvoprerađivače, za energetsku učinkovitost zgrada…

“Nastavljamo s pomoći stradalima u potresu, jednokratna novčana pomoć 265 eura po osobi, najviše 1327 eura po kućanstvu”, rekao je Plenković.

Ukupna vrijednost ovog paketa mjera je 1,7 milijardi eura. “Dosadašnji paketi svi skupa bili su 5,1 milijardi eura.”

“Moj najdraži slajd, da se vidi u čijem smo društvu, a tamo nismo došli poklonima nego radom”, zaključio je premijer.

Novinarska pitanja

“Cilj mjera je da se unatoč krizi budemo u fazi da nam gospodarski rast bude bolji nego što smo sami procijenili”, rekao je.

Rebalans proračuna? “Dio će ići preraspodjelama, a kad dođe trenutak za rebalans, naprtavit ćemo ga, to doživljamo više kao tehničko sredstvo da financije budu stabvilne kao što jesu.”

Je li ovo predizborni paket? “Ovo je jednako predizboran kao i onaj za Božić, onaj u rujnu i onaj za covid, jednako je predizboran.”

Visoka inflacija unatoč svim mjerama? “Ne smije se nitko zaigrati, svatko mora odigrati svoju ulogu. Ovo što radimo je kontinuirani državni intervencionizam jer smatramo da postoje trenutci kada jedino država može pomoći građanima i gospodarstvu. Država ne može napraviti baš sve.”

Je li zadovoljan odgovorom privatnog sektora, jesu li reagirali partnerski? “To ovisi, mnogi jesu, a neki bi mogli još malo pridonijeti.”

Korektivni mehanizmi prema onima koji nekorektno posluju? “Ta je tema izmišljena, nismo o tome govorili, vidio sam to u medijima, ali ne sjećam se da smo imali raspravu da tumačimo tko je dobar poslodavac ili trgovac, a tko zao. Bolje prenesite paket, to je bitno, a ono je nebitno.”

Novinari su podsjetili na izjavu ministra Davora Filipovića da bi vlada mogla uskratiti subvencije za struju i uvesti porezna opterećenja.

“I da je rekao to Davor (Filipović), nije to nešto dramatično jer je to bilo nešto što smo vidjeli kod neopravdanog dizanja cijena kod konverzije.”

Od 1,7 milijardi eura vrijednosti paketa, koliko ide na račun HEP-a i ostaje li HEP u državnom vlasništvu?

“Ide 600. Doslovno vam je to sve isto. Nakon ovih kriza bio bih lud da se idem petljati u vlasništvo HEP-a, ne bi nitko to učinio, da ide sad privatizirati HEP.”

